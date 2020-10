Bernard Montiel fustige Laeticia Hallyday après son passage à TF1, une vraie « actrice » selon lui

Depuis de longs mois, Bernard Montiel a montré son soutien à Laura Smet et David Hallyday dans cette guerre de l’héritage. Il a toujours fustigé Laeticia Hallyday et ses propos sur le plateau de TPMP ont clairement engendré une polémique. Pour lui, son passage à TF1 dans le portrait de la semaine proposé par Sept à Huit, la veuve a clairement joué un jeu. L’ancien présentateur de la chaîne première précise que Laeticia Hallyday n’aurait pas la même voix dans la réalité.

🚨 "Elle va pouvoir aller chez Chanel…" Bernard Montiel dézingue Laeticia Hallyday après son passage dans Sept à Huit https://t.co/a1XCfLNNjm pic.twitter.com/zCU8hNfBZ5 — Public Mag (@InsidePublic) October 19, 2020

Bernard Montiel ne cautionne pas l’attitude de Laeticia Hallyday

Il suffit de prononcer le prénom de l’ancienne femme de Johnny Hallyday pour que le chroniqueur monte au créneau. En effet, il ne semble pas l’apprécier et cela ne date pas d’hier. Lorsque Johnny Hallyday est décédé, les langues ont pu se délier et il a rapidement affiché son soutien à Laura et David qui revendiquaient une partie de l’héritage ou du moins un regard sur ce qui pouvait être fait.

Bernard Montiel révèle que Laeticia Hallyday ment puisque selon lui, elle n’aurait pas conservé la même équipe de Johnny .

. Le présentateur a d’ailleurs pu être soutenu par Isabelle Morini Bosc puisqu’elle a finalement le même sentiment.

Bernard Montiel critique alors tous ses faits comme l’éducation des fillettes, la gestion de l’héritage ou l’image de son défunt mari.

Pour l’ancien présentateur de TF1, elle ne souhaite pas entretenir la mémoire de Johnny Hallyday, mais bien renflouer les caisses avec des projets comme ce coffret qui devrait sortir rapidement. Sur le plateau de TPMP, il avait même précisé que Laeticia Hallyday était très dépensière, il avait donc quelques craintes concernant l’héritage pour Jade et Joy.

Bernard Montiel lui décerne un César

Lors de son intervention sur le plateau de TPMP, il n’est pas passé inaperçu puisque les propos ont été assez virulents. En effet, il a souhaité lui décerner le César de la Meilleure Actrice pour sa performance lors du portrait de Sept à Huit. Il estime qu’elle souhaite sortir des morceaux inédits de Johnny Hallyday, car elle aurait une réelle motivation. Pour Bernard Montiel, elle pourra ainsi continuer à « aller chez Chanel et au restaurant ».

"C'est une manipulatrice !" : Bernard Montiel en remet une couche sur Laeticia Hallyday (VIDEO) https://t.co/dEEg4bWgMk pic.twitter.com/91vjTQW3rF — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) October 20, 2020

En ce qui concerne la veuve du Taulier, elle n’a pas souhaité s’exprimer concernant l’héritage en précisant que cette question était désormais réglée. Elle précise que sa famille souhaite être en paix et elle veut désormais de la sérénité afin de se reconstruire dans les meilleures conditions. Pour Bernard Montiel, Laeticia Hallyday est clairement une actrice.