Bernard Henri-Levy choque aux côtés de Laurent Ruquier, son geste n’a pas été apprécié

Tous les Français n’ont pas été choqués, certains remercient Bernard Henri-Levy d’avoir agi de la sorte, cela permet d’injecter un peu plus d’humanité. D’autres par contre n’ont pas compris qu’une poignée de main soit envisagée dans l’émission de Laurent Ruquier. Ce dernier est toujours aux commandes d’On n’est pas couché sur France Télévisions et celui qui s’est blessé l’année dernière a reçu Bernard Henri-Levy pour la promotion de son livre. C’est une coutume, les auteurs sont souvent reçus dans ce programme afin d’évoquer de A à Z les créations, cela permet aussi d’optimiser la promotion des romans ou des nouvelles par exemple.

Pourquoi Bernard Henri-Levy a-t-il choqué ?

La crise sanitaire n’est pas forcément terminée même si les Français doivent se focaliser sur le redémarrage de l’économie. Edouard Philippe a même rappelé sur son compte Twitter qu’il ne fallait pas baisser les bras et continuer à respecter tous les protocoles sanitaires. Toutefois, Bernard Henri-Levy n’a pas forcément donné le bon exemple pour quelques internautes qui ont commenté la scène à maintes reprises sur le site de micro-blogging.

Il a précisé que les Français avaient été terrorisés avec ce coronavirus, il a donc serré plusieurs mains lorsqu’il a été invité chez Laurent Ruquier .

. Il venait faire la promotion de son livre centré sur l’épidémie de la peur. Il a donc serré la main à Laurent Ruquier, mais également aux chroniqueurs.

La promotion de son livre a de ce fait été boostée puisqu’il s’est retrouvé en Une des médias people notamment pour ce geste qui a choqué des Français.

En effet, les recommandations sanitaires vont à l’encontre de cette pratique.

Bernard Henri-Levy a donc fait part de son avis par rapport à la crise sanitaire, car selon lui, les Français ont été terrorisés. Il estime que le coronavirus n’est pas le premier virus qui s’invite dans l’histoire de l’humanité.

Se serrer la main. Enfin. Ce virus n’a pas rendu tout le monde fou. Merci à aux invités et chroniqueurs de @onpc pour avoir renoué, ce soir, avec un peu de la fraternité du « monde d’avant ». #Ruquier #ONPC #COVIDー19 — Bernard-Henri Lévy (@BHL) June 20, 2020

Bernard Henri-Levy n’était pas contre le confinement

Le philosophe était confiné avec sa compagne à savoir Arielle Dombasle, ils auraient même vécu une lune de miel prolongée. Toutefois, il a souhaité respecter scrupuleusement le confinement, il n’était donc pas contre cette décision. Lors de son passage dans On n’est pas couché, une émission présentée par Laurent Ruquier depuis de nombreuses années, il a précisé qu’il avait été contre « le fait de nous dire que cette épidémie était sans précédent ». Pour Bernard Henri-Levy, les médecins, mais également les réseaux sociaux ainsi que les médias ont eu tendance à alimenter cette peur. Selon lui, il y a des virus qui sont beaucoup plus contagieux et méchants que le coronavirus.

« Se serrer la main est un beau geste, un geste de fraternité : un geste républicain » @BHL #ONPC pic.twitter.com/zgjnLFQd3e — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) June 20, 2020

Il est important de préciser que certains Français avaient notamment critiqué les interventions de Jérôme Salomon qui se présentait devant les téléspectateurs et les Français tous les soirs. Il partageait le nombre de morts et ce climat fut clairement anxiogène. Certains avaient même décidé de ne plus écouter les journaux télévisés ou ces rendez-vous dédiés aux statistiques. Dans tous les cas, Bernard Henri-Levy n’a pas fait l’unanimité lors de son passage dans cette émission. Le compte Twitter officiel du programme a toutefois partagé les propos de ce philosophe notamment pour expliquer son comportement.

Se serrer la main est un beau geste, un geste de fraternité, un geste républicain.

Vous pourrez donc dénicher sur Internet ou dans les librairies, le dernier livre de ce philosophe baptisé Ce virus qui rend fou. Bernard Henri-Levy a donc été l’un des derniers participants à l’émission On n’est pas couché avec Laurent Ruquier comme présentateur. Il faudra attendre la rentrée pour savoir si le programme sera en mesure de renaître de ses cendres avec un nouvel animateur. Pour l’instant, aucune information n’a été partagée.