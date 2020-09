Benjamin Samat cambriolé : choqué, il raconte !

Un candidat de télé-réalité vient de raconter une mésaventure qu’il vient de vivre. Il s’agit de Benjamin Samat qui profitait de ses vacances à Ibiza en compagnie de son meilleur ami Nicolas (qui a participé aux Marseillais aux Caraïbes avec lui). Alors que les deux garçons se trouvaient au restaurant, la maison qu’ils louaient pour l’occasion a été visitée par des étrangers. Et ils n’y ont pas fait un état des lieux : ils l’ont laissé dans un piètre état et ont dérobé tout ce qu’ils ont trouvé. Benjamin raconte sa mésaventure sur ses réseaux sociaux.

Benjamin essaye de relativiser

Le jeune homme est un influeuceur, il a donc l’habitude de partager son quotidien à ses abonnés. Les fans du jeune homme savaient qu’il profitait de ses vacances à Ibiza. Après le tournage des Marseillais vs Le reste du monde au mois d’août, il s’accorde du bon temps avec Nicolas. Mais voilà, après une sortie au restaurant, ils ont eu la très désagréable surprise de constater que des cambrioleurs avaient profiter de leur absence :

« C’était trop beau pour être vrai… On s’est fait cambrioler pendant qu’on était au restaurant hier soir. Ils ont tout pris. Habits, sacs, ordinateurs, go-pro… Tout ! Ils ont forcé un volet et une vitre, ils ont explosé une porte. Ils se sont régalés. C’était Disney pour eux (…) On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si on avait été dans la maison à ce moment-là. Ce n’est que du matériel, donc j’essaie de relativiser, mais c’est chiant. Il faut aller au commissariat pour porter plainte, il faut faire marcher les assurances alors qu’on est en vacances… Mais il y a plus grave dans la vie. »

Les cambrioleurs ont pris les passeports

Outre les objets matériels qui donnent envie (comme des vêtements de marque ou des go-pros), les cambrioleurs ont également dérobé les passeports. Un vol guère utile qui est très embêtant pour les jeunes hommes. Nicolas s’est en effet exprimé à ce propos: « C’est la première fois dans ma vie que ça m’arrive, je me sens bizarre« . Les deux amis ont cependant réussi à rentrer en France, dimanche 30 août.

Ce n’est pas la première fois que des candidats de télé-réalité sont victimes de cambriolage. En mettant chaque heure des stories, ils tiennent au courant des personnes malveillantes quant à leurs activités. Les cambrioleurs savaient donc à la simple lecture de leur stories si la maison était vide ou non. Ils ont donc profité de la sortie au restaurant pour leur dérober des objets de valeur.

On se rappelle du cambriolage traumatisant de Jazz et Laurent, qui auraient pu très mal se terminer puisqu’ils étaient présents au moment des faits. C’est d’ailleurs pour cette raison que le couple est parti vivre à Dubaï, ville réputée pour être très sécurisée. Ils ont, sans le savoir, lancé une belle mode puisque des candidats comme Nabilla et Thomas ou Jessica et Thibault ont fait de même par la suite.

Alix racontait sa mésaventure en Espagne

L’ex de Benjamin Samat Alix, a elle aussi vécu une bien mauvaise aventure lors de son séjour en Espagne, il y a quelques jours. Son ami Sammy a été pris à parti par des policiers (il n’aurait pas porté le masque dans un bar) et face à la violence des forces de l’ordre, Alix a décidé de filmer la scène. Mal lui a pris puisqu’elle a elle aussi été attaquée. Elle montrera les marques sur son corps, tout en affirmant qu’elle a été étranglée par un policier espagnol. Elle a déposé sa plainte, et a demandé aux internautes de poster des vidéos sur les réseaux sociaux pour les rajouter à son dossier.

De leur côté, les policiers mettent Alix dans l’ordre, expliquant qu’elle avait un comportement menaçant. Un juge sera chargé de trouver la vérité dans cette histoire bien compliquée. Mais Alix apparaissait en tout cas choquée et déstabilisée sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’elle a expliqué que son téléphone lui avait été pris pour que les vidéos compromettantes soient supprimées.