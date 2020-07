Benjamin Castaldi soutient Didier Raoult et son travail dans l’émission Ce soir chez Baba !

Ce mardi 04 mai 2020, en direct dans l’émission Ce soir chez Baba, le professeur Didier Raoult a reçu le soutient de Benjamin Castaldi qui a tenu à prendre sa défense. Alors que les chroniqueurs de Cyril Hanouna étaient invités à dire ce qu’ils pensaient des travaux tant décriés du chercheur, Benjamin Castaldi a pris la défense de l’infectiologue qui prône le traitement à la chloroquine pour combattre le Covid-19.

Quelques semaines après le début de la pandémie de coronavirus qui affecte désormais le monde entier, Didier Raoult avait été fortement décrié pour prôner l’efficacité d’un traitement à base de chloroquine. Une prise de position qui avait valu -et qui vaut toujours- à l’infectiologue marseillais de fortes critiques et une médiatisation intense. Le ministre de la Santé Olivier Veran avait d’ailleurs immédiatement pris position, en expliquant que les effets secondaires de ce traitement à base de chloroquine étaient bien trop importants pour être ignorés. Qu’importe, le professeur Raoult n’en démord pas, son traitement est bien efficace contre le coronavirus, si toutefois il est utilisé dès les prémices de la maladie, ce que refuse d’autoriser le gouvernement.

Didier Raoult, qui avait dans un premier temps refusé les nombreuses invitations à s’exprimer à la télévision, a finalement fini par accepter de répondre aux questions de la journaliste Apolline de Malherbe, qui officie sur la chaîne BFM TV. Le jeudi 30 avril, le professeur désormais connu de tous s’est donc prêté avec franchise au jeu des questions-réponses, dévoilant une forte personnalité et revenant sur ses convictions quant à l’efficacité de la chloroquine.

Un succès d’audience pour BFM TV, sur lequel sont revenus les chroniqueurs de Ce soir chez Baba, ce mardi 04 mai 2020. L’occasion pour Benjamin Castaldi de dire tout le bien qu’il pensait du professeur Didier Raoult, tout en prenant ardemment sa défense.

Invité à s’exprimer au sujet du professeur Raoult, Benjamin Castaldi a notamment déclaré : « J’ai l’impression qu’il se fait le porte-parole de ce que beaucoup de gens commencent à dire aujourd’hui, c’est-à-dire que le bilan est grave, mais c’est vrai que quand on regarde ce qu’il s’est passé depuis des années, il dit que c’est un vrai problème, mais que ce n’est pas dramatique. C’est ce qu’il a essayé de dire » au sujet de la possible seconde vague après le déconfinement.

« Quand on l’écoute, on est plutôt rassurés sur l’avenir et je suis content d’entendre un mec qui nous donne de l’espoir », également ajouté Benjamin Castaldi, visiblement rassuré par les convictions du professeur Raoult.