Benjamin Castaldi perd son sans froid, Agathe Auproux dans la tourmente, voici la vidéo !

Vous savez sans doute que Touche pas à mon poste est à l’arrêt jusqu’au mois de septembre. C8 souhaite toutefois combler les fans, la chaîne propose alors tous les soirs des rediffusions dans le programme Kiffons l’été. Cela permet de retrouver les meilleures blagues, les scènes les plus fortes des différentes émissions présentées par Cyril Hanouna. Depuis de nombreuses années, il est aux commandes de ce programme et il connaît un franc succès. Ce lundi soir, le groupe proposait alors une séquence avec Agathe Auproux et Benjamin Castaldi.

Pourquoi Agathe Auproux avait-elle énervé Benjamin Castaldi ?

Si vous êtes fans de l’émission, vous vous souvenez sans doute de la prise de parole d’Agathe Auproux et ses propos avaient rapidement fait sortir de ses gonds Benjamin Castaldi. Ce dernier était alors visé à cause de l’affaire Mennel. En effet, celui qui a présenté Secret Story a été taclé par la jeune femme, car il aurait eu tendance à relayer des « fake news de la fachosphère ». Agathe n’avait pas terminé sa phrase que Castaldi prenait la poudre d’escampette puisqu’il n’acceptait pas ce terme qui était à l’encontre de ses idées et de sa famille.

Benjamin Castaldi est donc très énervé face aux déclarations d’Agathe Auproux .

. Cyril Hanouna a eu l’idée de proposer une autre émission dans laquelle les deux protagonistes ont pu s’expliquer.

Le chroniqueur révèle qu’il y a eu des conséquences à cause de ce terme notamment au niveau de sa famille, de ses enfants.

Agathe Auproux avait alors été interpellée par la femme de Benjamin qui lui demandait si elle pouvait faire un geste, car la situation était beaucoup trop compliquée à cause de ses dires.

Celle qui est très active sur les réseaux sociaux n’avait pas hésité à poster un message pour Benjamin Castaldi, il avait donc mis un terme à cette situation complexe. Bien sûr, l’affaire a eu une issue beaucoup plus réjouissante et Castaldi a même fait quelques confidences.

Benjamin et Agathe peuvent s’apprécier

Benjamin Castaldi ne pouvait pas laisser la jeune femme le traiter de facho, mais elle avait tout de même eu un geste en sa faveur. Agathe Auproux avait donc demandé à Aurore si son époux avait pu obtenir le message et tout était rentré dans l’ordre. L’affaire était close et les deux protagonistes ont notamment pu s’expliquer, Benjamin face à Cyril Hanouna a reconnu qu’ils ne s’entendaient pas forcément et après cette altercation, il lui en voulait beaucoup puisque le terme n’était pas lié à sa famille. Il n’acceptait pas qu’on le traite de facho. Avec le message d’Agathe Auproux, il a décidé de lui pardonner puisque tout était finalement terminé. Dans l’histoire de TPMP, c’est sans doute le clash le plus important qui a eu lieu puisque le chroniqueur a réellement partagé sa colère face à Agathe Auproux dont les propos avaient fait le tour du Web en l’espace de quelques heures.

À cette époque, l’affaire Mennel avait fait couler beaucoup d’encre et il y avait souvent une vive tension lorsqu’elle était évoquée sur les plateaux de télévision. Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre entre Agathe Auproux et Benjamin Castaldi qui s’apprête à être à nouveau papa dans quelques jours comme il a pu le révéler sur son compte Instagram. L’application est aussi très prisée par l’ancienne chroniqueuse de TPMP puisqu’elle partage souvent des clichés, des vidéos et des stories.