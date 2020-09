Benjamin Castaldi publie une photo avec son bébé : ses fans le recadrent !

Benjamin Castaldi est devenu papa récemment et ça pour la quatrième fois. L’animateur vient d’être l’heureux papa d’un petit Gabriel, son quatrième enfant qu’il a eu avec sa femme Aurore. Bien entendu le papa fond devant le petit. L’animateur est complètement gaga de son petit dernier. Et il ne s’en cache pas. Celui qui est un abonné aux garçons est hyper fier de son petit dernier et il le montre.

Benjamin Castaldi est abonné aux garçons

L’animateur vedette est en effet papa de quatre garçons maintenant. Il en avait deux de sa première épouse, et le troisième était Enzo, 16 ans, qu’il a eu avec l’animatrice Flavie Flament. On dit souvent que le dernier est le plus gâté. En effet, le petit bonhomme a trois grands frères coté papa, et deux grandes sœurs coté maman. Il est fort probable que le petit bout de chou avec une grande fratrie, en plus de papa et maman autour de lui, ne comprenne vite que ça en fait du monde qu’on peut faire tourner en bourrique. Mais pour faire cela, il faut que le petit Gabriel grandisse encore un peu. En effet, le petit bonhomme a moins d’un mois. Alors pour mener fratrie et parents par le bout du nez, il faudra un peu attendre. Pour le moment le petit ange se contente, comme tous les bébés, de faire beaucoup de siestes pour bien grandir.

L’heureux papa publie une jolie photo

L’ex de Flavie Flament a publié une bien jolie photo du nourrisson. Le petit garçon dort comme un bienheureux dans le lit de ses parents et il semble être aux anges. Forcément, papa et maman, pour lui tout seul au lieu de faire dodo dans son berceau. Tous les bouts de chou ont eu droit à ce traitement de faveur à un moment ou à un autre. Ce sont des petits morceaux de tendresse que le couple partage avec son petit. Et on sait très bien qu’en ajoutant un moment de tendresse par ci, un peu de sérénité par là, on construit le bonheur. Et ce moment de sérénité, le présentateur a voulu le partager avec ses fans. Mais à sa grande surprise ses fans n’ont pas apprécié.

Des critiques surprenantes

Le couple Castaldi a été assez étonné des réactions des fans. En effet, alors que Benji avait innocemment publié une photo de bébé dans le lit des parents, de nombreux internautes ont jugé utilise de le recadrer. En effet, de nombreux followers ont estimé que la place d’un bébé n’était pas dans le lit de ses parents. Entre ceux qui prétendaient que l’enfant allait prendre de mauvaises habitudes en dormant dans le lit des parents, et ceux qui critiquaient les méthodes éducatives, il y en a eu pour tous les goûts. Certains ont même été jusqu’à dire que l’enfant pourrait prendre des mauvaises habitudes pour une bonne dizaine d’année. Ces critiques sont plus qu’exagérées et on peut se demander d’où certains prétendent que des enfants de 10 ans dorment encore avec leurs parents.

Benjamin et Aurore Castaldi sont les parents d’une famille nombreuse

Le petit Gabriel est le troisième enfant d’Aurore et le quatrième de Benjamin Castaldi. Et quand ont voit les aînés du couple, on se dit clairement que les mises en garde des internautes ne sont guères justifiées. De toute façon ce n’est pas parce que des parents vont publier un cliché du petit dans leur lit que cela signifie que ce lit est devenu l’endroit habituel où le petit dort. Les parents du bonhomme sont des parents expérimentés. Ce n’est pas leur premier bébé et les remarques des admirateurs semblent bien excessives.