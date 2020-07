Benjamin Castaldi influence son fils Simon avec la téléréalité

Impossible de manquer les enfants de Benjamin Castaldi puisqu’ils ont des comptes Instagram. Ils n’hésitent pas à poser sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de leurs fans. Toutefois, c’est son fils Simon qui attire tous les regards puisqu’il rejoindra peut-être une émission de téléréalité.

La boucle sera alors bouclée puisque son père pourra sans doute lui donner quelques idées sympathiques pour s’imposer.

Une future carrière dans la téléréalité ?

Benjamin Castaldi vient d’une famille connue et certains auraient pu penser qu’il perce dans le monde du cinéma comme son père par exemple. En réalité, il a débarqué sur le marché du petit écran et notamment dans la téléréalité. Il a pu alors connaître un véritable succès sur M6 avec Loft Story ou encore Secret Story sur TF1. Désormais, il est sur le plateau de Touche pas à Mon Poste aux côtés de Cyril Hanouna pour se refaire une santé financière. En effet, il a été très flambeur au fil des années, il pourra donc aider son fils Simon à ne pas commettre les mêmes erreurs.

Une nouvelle téléréalité devrait voir le jour grâce à Aquababe et Sarah Lopez .

. Le format prendra vie sur le Web et le principal objectif sera d’aider les célébrités à trouver l’amour.

Simon ne fera pas partie des coachs apparemment, mais des candidats à l’amour, mais il fait pour l’instant partie du casting.

C’est un message sur Instagram qui a lancé la rumeur, les fans de Benjamin Castaldi sont alors enthousiasmés à l’idée de découvrir son fils

Les célébrités ont souvent des difficultés pour trouver l’amour et Simon a sans doute le vécu de son père qui ne l’aide pas forcément. Sur le plateau de TPMP, il est souvent critiqué pour ses nombreuses conquêtes et ses mariages.

Des points communs pour trouver l’amour

Généralement, les émissions de ce genre rencontrent un franc succès que ce soit à la télévision ou sur les plateformes de streaming. Simon devra donc rencontrer de jeunes femmes en se basant sur les points en commun. Ces derniers ont été listés par la production, cela permet de créer des couples comme pouvait le faire Love Island sur Amazon avec Nabilla aux commandes. Il faut savoir que l’émission est déjà prête puisqu’elle devrait être diffusée le 20 Avril prochain, vous avez donc quelques jours à vous préparer à cette éventualité.

Bien sûr, lorsque l’on est une célébrité, il est difficile de trouver l’amour ainsi qu’une personne qui n’est pas attirée par le buzz, les paillettes et les strass. Avec son nom de famille, Simon pourrait surtout attirer les femmes attirées par la gloire. Il a toutefois déjà des critères très précis, il veut donc une jeune femme âgée entre 18 et 22 ans, elle doit être gentille bien sûr et douce, mais attention, il ne veut pas du buzz ! Avec le confinement, il faudra attendre le lancement pour savoir si le succès sera au rendez-vous.

Il y a de grandes chances pour que l’émission rassemble un nombre conséquent d’adeptes, car l’amour est toujours un marché très prometteur que ce soit en France ou à l’étranger. En espérant que Simon trouve la perle rare.