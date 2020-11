Benjamin Biolay compagnie de son ami Calogero fustige Michel Polnareff pour son comportement envers Pascal Obispo !

Benjamin Biolay et Calogero avaient récemment accordé une longue interview à Paris Match. Durant cet échange, les deux hommes ont parlé d’un certain nombre de situations, dont les difficultés rencontrées par le secteur culturel. Ils se sont aussi penchés sur un autre aspect qui est la collaboration la plus difficile de leur carrière. Si Benjamin Biolay n’avait eu aucune réticence à pousser un coup de gueule face aux mesures prises par le gouvernement pour contrer la crise sanitaire, il n’a pas été tendre lorsqu’il a parlé de Michel Polnareff non plus. Il affirme que sa collaboration avec ce dernier était la plus compliquée de toute sa carrière. Ses propos ont été assez durs et ont choqué les internautes. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Biolay (@benjamin_biolay_) le 6 Oct. 2020 à 3 :36 PDT

Quand Benjamin Biolay s’en prend à Michel Polnareff

Calogero fait son grand come-back sur le devant de la scène musicale. Dès le 4 décembre prochain, ses fans pourront enfin écouter son nouvel album qu’il a nommé Centre-ville. Pour ce nouvel opus, il a pu compter sur la plume talentueuse de Benjamin Biolay. Ce dernier était à ses côtés pour l’aider à écrire ses textes. Il faut reconnaître que ces deux hommes, bien que poursuivant leurs carrières respectives, ont aussi l’habitude d’écrire pour d’autres personnes.

En effet, Benjamin Biolay et Calogero avaient déjà tous les deux collaboré avec Michel Polnareff, une des plus grandes icônes de la musique française et on a bien l’impression qu’ils ne gardent pas de très bons souvenirs de lui. À en croire les déclarations qu’ils ont faites dans les colonnes de Paris Match, travailler avec l’interprète de Lettre à France était loin d’être une partie de plaisir.

Les reproches de Benjamin Biolay

Benjamin Biolay lui reprochait notamment de ne pas s’investir suffisamment lors de ses collaborations. « Depuis que je suis petit, j’ai vu des gens se mettre dans la sauce pour Michel Polnareff. Et ça n’a servi à rien » avait-il déclaré durant cette interview. À la suite de cette déclaration, les deux hommes ont ensuite fait référence au retour sur scène de Michel Polnareff qui a 76 ans cette année.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Biolay (@benjamin_biolay_) le 18 Sept. 2020 à 3 :35 PDT



Selon Benjamin Biolay et Calogero, ce retour était un véritable fiasco. Pour les deux hommes, cet échec serait dû au fait qu’il se soit adressé à une équipe américaine plutôt qu’à des musiciens français qui maîtrisent son style de musique.

Michel Polnareff serait-il désobligeant avec Pascal Obispo ?

Calogero n’arrivait pas à comprendre la raison pour laquelle l’homme de 76 ans n’avait pas fait appel à de bons musiciens français pour son come-back. Pour lui, les choses se seraient mieux passées. Évidemment, son avis a été partagé par Benjamin Biolay qui estime que le père de Louka avait complètement gâché son talent en essayant de faire carrière de l’autre côté aux États-Unis. « Les États-Unis lui ont fait du mal. Alors qu’il est l’un des plus grands de ce pays ».

On se souvient qu’en 2004, il y a eu de vives tensions entre Michel Polnareff et Pascal Obispo lorsque ce dernier a sorti le titre Fan pour lui rendre hommage. « Au lieu de chier sur les chansons de Pascal Obispo, il aurait dû essayer d’en faire une de bien avec lui », avait commenté Benjamin Biolay. On se demande bien ce que l’Amiral pensera de tout ça.