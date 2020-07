Bella Hadid met le feu sur la toile: son bikini ses fans l’adorent

Il faut alors vous abonner au plus vite à son compte afin de découvrir ses vidéos et ses photos.

Bella Hadid aime titiller les internautes avec son corps

L’application Instagram est réputée notamment pour les clichés réalisés par de belles femmes. Il suffit de consulter les comptes pour constater que les poses se multiplient avec des corps que certains rêveraient d’avoir rapidement. Bella Hadid connaît son potentiel et elle n’hésite pas à le montrer sur les réseaux pour le plus grand bonheur des fans qui en veulent toujours un peu plus.

Voir cette publication sur Instagram Lucky 🍀 to get some Vitamin D☀️🌼 Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid) le 29 Mars 2020 à 6 :16 PDT

Bien sûr, le regard est immédiatement attiré par ce ventre plat, il est souvent jalousé par de nombreuses femmes .

. Il faut alors adopter une alimentation drastique et des exercices quotidiens pour espérer l’obtenir un jour.

Des stars prennent également des raccourcis comme la chirurgie esthétique pour avoir un corps.

Bella Hadid est la soeur de Gigi et elle a enfilé pour l’occasion un bikini rose fluo, ce sera d’ailleurs la tendance pour cet été 2020.

Elle sublime la tenue avec des créoles, mais également des lunettes très vintage.

Certes, le cliché n’est pas forcément d’une qualité renversante, mais il reste assez intéressant pour découvrir sa tenue.

Bella, un compte Instagram dédié à la mode

vous savez très bien que Bella Hadid aime les défilés ainsi que la mode, vous pourrez alors découvrir toutes les poses, les tenues sur son compte Instagram qui est riche en découvertes. Elle vous partage alors son quotidien et même sa passion pour les chevaux. Elle vous propose sa tenue de cavalière dans une tenue assez explicite qui dévoile à nouveau son corps. Le compte de Bella Hadid jongle de ce fait avec sa passion pour les vêtements, le shooting photo ou encore les obstacles avec son cheval. Ce dernier semble être finalement son meilleur ami.

Voir cette publication sur Instagram Deep conversations Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid) le 29 Avril 2020 à 2 :55 PDT

Il faut savoir que Bella Hadid a près de 30 millions d’abonnés sur son compte Instagram, il n’est donc pas surprenant que le cliché fasse le tour du Web et il est aussi repris par toutes les plateformes dédiées à la mode et aux people.

La jeune femme est une mannequin très demandée dans le monde entier et elle continue son travail même si elle est également confinée chez elle. De ce fait, c’est grâce à FaceTime qu’elle a eu l’occasion de poser pour les colonnes de Vogue. Bella Hadid a de la ressource et elle n’hésite pas à partager ses coups de coeur sur le Web avec des photos très sympathiques.

Voir cette publication sur Instagram (✿◠‿◠) Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid) le 30 Mars 2020 à 5 :05 PDT

Ces clichés sont également intéressants notamment pour tenter de maquiller votre visage comme cette star. Il suffit d’appliquer du gloss rouge pour qu’elle enchante l’ensemble de sa communauté qui partage rapidement tous les clichés et les bons plans.