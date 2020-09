Balance Ton Post : Cyril Hanouna diffuse les images du salut nazi et reçoit Andreas dans TPMP

Le présentateur de BTP avait décidé de réaliser un sujet concernant les personnes qui sont contre les masques. Plusieurs invités étaient donc au rendez-vous, mais les esprits se sont vite échauffés. Jimmy Mohamed prend donc la parole pour partager son expérience et surtout sa vision concernant l’importance du masque. Sans comprendre pourquoi, une personne dans le public commence à s’agiter et Cyril Hanouna demande des explications. Andreas prend alors la parole pour préciser qu’un salut nazi a été réalisé par un pneumologue anti-masque. Cyril Hanouna décide alors de virer ce dernier du plateau.

la meuf elle dit "ou sont les mort ou sont les malade" mais ta pas compris c'est toi la malade, la tarrer #balancetonpost pic.twitter.com/wscVt8vkBJ — Lovro GloGang 🇺🇸🇨🇭🇭🇷🏴‍☠️ (@L0VR0DuGloGang) September 10, 2020

Polémique, Cyril Hanouna diffuse les images

D’un côté, Cyril Hanouna a été ciblé par des critiques sur les réseaux, certains internautes révélaient que la situation avait été montée de toutes pièces pour lutter contre les anti-masques. Dans le dernier numéro de Touche pas à Mon Poste, le présentateur décide de revenir sur ce sujet, d’inviter Andreas pour qu’il s’explique puisqu’il est victime de plusieurs critiques depuis son intervention. Nous avons donc pu découvrir les images de ce fameux salut nazi et ce n’était pas une scène montée par la production, le pneumologue a réellement réalisé ce geste qui est considéré comme un délit.

Patrick Bellier avait tenté de se justifier en précisant selon Cyril Hanouna qu’il devait détendre son bras .

. Pourtant, le présentateur de BTP et TPMP dévoile des images où vous pouvez voir le pneumologue qui assure avoir fait ce geste.

A la personne qui se trouve à ses côtés, il affirme qu’il a fait ce geste puisque Jimmy Mohamed raconte des bêtises.

Sur Twitter, Jimmy Mohammed a pu prendre la parole et il révèle qu’il est finalement choqué.

Je rêve ? Je vois les images pour la première fois mais il m’a VRAIMENT fait dans le plus grand des calmes un salut nazi ? J’attends la réaction de @ordre_medecins . https://t.co/M7IQCoKQSZ — Dr Jimmy Mohamed ⭐️⭐️ (@Dr_moji) September 14, 2020

Il a notamment demandé la réaction de l’Ordre des médecins face à ce geste qu’il est interdit de réaliser. Cyril Hanouna n’a pas souhaité diffuser les images sur TPMP puisqu’il ne voulait pas que ce salut soit dévoilé sur le plateau. Par contre, la production de l’émission a fait en sorte de publier les images sur le compte Twitter de l’émission comme pour attester de la véracité des faits.

Les réactions se multiplient sur Twitter

Si certains avaient taclé Andreas ou encore Cyril Hanouna, d’autres ont rapidement pris le parti de l’émission puisque les images montrent réellement ce salut nazi. Depuis la diffusion des images, c’est un peu l’incompréhension et les internautes sont clairement choqués. De nombreuses questions inondent également les réseaux sociaux : pourquoi avoir réalisé un salut nazi en direct ? Le pneumologue sera-t-il poursuivi ? Y aura-t-il des suites judiciaires à cette affaire ? Dans tous les cas, le numéro de Balance Ton Post a engendré une vraie polémique. Andreas a également témoigné sur le plateau puisqu’il a reçu selon ses propos de nombreuses menaces.

Juste avant d'avoir été évincé du plateau par @Cyrilhanouna, le docteur Bellier a fait un geste inadmissible dans #BalanceTonPost. Voici les images ! #TPMP pic.twitter.com/yQqhCMysUZ — TPMP (@TPMP) September 14, 2020

Il aurait aimé avoir un peu plus de soutien puisqu’il semblait totalement désemparé face à cette polémique contre lui alors qu’il voulait seulement dénoncer un tel geste qui n’est pas autorisé. Cyril Hanouna a précisé au sein de l’émission qu’il espérait qu’il n’aurait pas de problèmes supplémentaires à cause de Balance Ton Post. Dans tous les cas, les images montrent clairement un salut nazi et le pneumologue semble affirmer son geste lorsqu’il parle à sa voisine également contre le port du masque. La soirée a donc été animée, mais, sans les images, il aurait été impossible de prouver la réalisation de ce geste.