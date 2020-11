Ayem Nour s’affiche avec une très belle tenue, elle a perdu 15 kilos !

Les internautes ont été nombreux à féliciter Ayem Nour puisque la jeune femme a tout de même perdu 15 kilos et cela semble être visible. Vous avez pu la connaître un peu plus enrobée au fil des émissions auxquelles elle a eu l’occasion de participer. En effet, vous avez pu la retrouver dans Secret Story ou encore Hollywood Girls. Certaines femmes qui ont eu des enfants le savent, le corps peut alors changer et quelques kilos viennent perturber votre quotidien.

Ayem Nour avait tout de même pris 30 kilos

Toutes les grossesses ne se ressemblent pas, car, si des femmes ne dépassent pas les 15 ou les 20 kilos, d’autres ont une autre morphologie. Cette dernière peut alors entraîner une prise très importante ce sont donc 30 kilos qui ont été ajoutés à la balance d’Ayem Nour. Toutefois, les complexes peuvent être importants, et même très perturbants, c’est pour cette raison que les jeunes mamans n’hésitent pas à entreprendre des régimes plus ou moins drastiques.

Ayem Nour avait eu l’occasion de perdre du poids, mais la reprise est souvent au bout du chemin, ce qui est aussi problématique .

. Un fan a donc pu lui poser une question dans ses stories et Ayem Nour a été très heureuse d’annoncer qu’elle avait tout de même pu perdre 15 kilos.

Avec près de 68.4 kilos au cours du mois de juin, elle peut désormais se vanter d’avoir 53 kilos sur la balance comme le révèle Voici.



La perte de poids n’est pas toujours très simple surtout si vous êtes gourmands. Certes, la pratique d’un sport peut vous aider, mais c’est dans la plupart des cas très longs que vous soyez ou non vigilant. Certaines stars ont donc affiché une vraie transformation et c’est le cas d’Adèle, qui a également perdu du poids, ou encore de Slimane.

Les tenues sympathiques d’Ayem Nour

Si vous suivez l’ancienne candidate de télé-réalité, vous avez pu constater qu’elle adorait les vêtements et elle n’hésite pas à porter des tenues très réjouissantes. De ce fait, avec 15 kilos en moins, il est toujours agréable de porter certaines associations. Elle s’affiche donc avec des bottes blanches avec un talon, une jupe Camel qui sera parfaite pour la saison et l’association est très élégante. Bien sûr, le chapeau est un accessoire de mode que vous pourrez aussi utiliser en automne, il n’est pas seulement réservé à l’été.

Elle associe le tout avec un top très moulant qui met en avant les courbes du haut de son corps. Vous avez aussi une petite sacoche qui est en adéquation avec les tons de cette tenue. Si vous cherchez de l’inspiration pour vos prochaines sorties, Ayem Nour pourrait clairement vous proposer via ses photos postées sur Instagram quelques astuces sympathiques. Dans tous les cas, avec ou sans les 15 kilos, sa silhouette est réjouissante et elle est une belle femme.