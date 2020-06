Ayem Nour : elle supprime toutes les photos de son feed, on vous révèle pourquoi !

Il est vrai que cette nouvelle a dû paniquer certains de ses followers. Il est relativement rare que ce type d’événement se produise, en particulier chez des stars, ce qui a probablement éveillé la curiosité de millions d’abonnés à son compte. Et pourtant, cela n’augurait rien de mauvais pour la belle brune !

Quelques années en proie aux problèmes de poids

Depuis quelques années, le poids d’Ayem lui a posé problème. En effet, cette star de la télé-réalité a subi quelques difficultés en la matière. Repérée dans Secret Story il y a une dizaine d’années maintenant, Ayem a un physique qui fait l’unanimité. Néanmoins, sa grossesse fut une période compliquée pour elle, ayant pris de nombreux kilos. Cela n’a rien enlevé à sa beauté naturelle bien sûr ! Néanmoins, son assurance semble en avoir pris un coup, ce qui peut se comprendre. Il s’avère souvent difficile de s’accepter avec des kilos en plus.

Une fois son accouchement passé, on s’attendait à ce qu’Ayem retrouve la ligne, et cela n’a pas été le cas tout de suite. Celle-ci a en effet traversé quelques années complexes, ne parvenant pas à perdre l’ensemble des kilos pris durant sa grossesse. C’est d’ailleurs le cas de nombreuses femmes, qui ne retrouvent pas toujours leur corps d’avant.

De nombreux efforts

Ayem n’a cependant pas ménagé ses efforts. Celle-ci a rééquilibré son alimentation, et s’est contrainte à une certaine discipline en matière d’activité physique, ce qui a porté ses fruits année après année. Cependant, le confinement semble avoir joué en sa faveur. Elle a visiblement profité de cette période pour se débarrasser définitivement des petits kilos qu’elle avait encore en trop, et cela a fait l’effet d’une bombe sur la toile !

Elle a donc publié de toutes nouvelles photos sur son compte Instagram, qui ont littéralement fait fondre l’ensemble des followers de sa grande communauté. Ayem a en effet réussi à s’amincir plus que jamais, et elle est plus confiante en elle que jamais.

De nombreux clichés sur son compte Instagram

Si vous souhaitez constater de la perte de poids impressionnante de la belle brune de 31 ans, rendez-vous sur son compte Instagram : vous pourrez la retrouver dans de nombreux clichés magnifiques. Celle-ci apparait aussi bien en maillot de bain qu’en tenue sexy, afin de nous montrer le fruit de ses efforts. Et c’est réellement réussi, quand on voit le résultat ! Elle a bien sûr conservé ses magnifiques formes qui font toute sa beauté, mais elle apparaît bien plus fine qu’auparavant. Qui plus est, cela semble lui faire grand bien, si l’on en croit ses commentaires.

Une perte de poids pour un nouveau départ

C’est donc probablement pour cette raison qu’Ayem a décidé de supprimer l’ensemble des photos qui se trouvaient dans son feed auparavant. Ce nouveau corps sonne comme une toute nouvelle vie pour elle, et elle prend plaisir à se dévoiler avec sa minceur retrouvée. Elle avoue d’ailleurs que sa perte de poids lui a été bénéfique, et apprécie également les commentaires de ses fans. Ceux-ci ont été nombreux à lui écrire pour exprimer leur avis concernant ce nouveau poids. Bien évidemment, ils sont charmés, tout comme nous !

Nous lui souhaitons de continuer à profiter de cette superbe plastique, et de nous offrir plein de belles photos pour que nous ses fans, puissions également en profiter bien sûr !