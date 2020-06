Ayem : de belles courbes sublimées par un maillot de bain

Les internautes ont tendance à regarder des clichés de corps incroyables et finalement, ils n’existent pas. En effet, ils ont été retouchés à maintes reprises afin d’atteindre une hypothétique perfection. Des femmes peuvent alors s’identifier et cela provoque des ravages. Ayem n’alimente pas ce domaine puisqu’elle a souhaité immédiatement s’exprimer concernant ses clichés. Ces derniers sont réels et il n’y a pas de nombreuses retouches. La jeune femme dévoile alors un corps de rêve et des courbes sublimées par un très joli maillot de bain.

Ayem et son maillot de bain est prête pour l’été

Certes, la météo en France n’est pas très clémente depuis quelques jours, voire plusieurs semaines. Difficile de s’imaginer se prélasser sur la plage et le sable chaud alors que les températures sont fraîches et que la pluie est au rendez-vous. Pourtant, vous pouvez déjà préparer la saison et vos vacances d’été en tentant d’acheter le meilleur maillot de bain. Ayem pourra peut-être vous inspirer grâce à son compte Instagram puisqu’elle poste de somptueux clichés.

Il y a retouche et retouche, certaines transforment le corps alors que d’autres subliment uniquement l’environnement .

. Vous pouvez donc retoucher un cliché en ajoutant un peu de lumière ou en rendant les couleurs légèrement plus chaudes.

Sur Internet malheureusement, certains abusent clairement de la retouche pour les photos et vous obtenez alors des corps qui n’existent pas.

Ayem sur son compte Instagram apparaît finalement au naturel et il est toujours plaisant de découvrir un tel corps somptueux même après une grossesse.

Plusieurs maillots de bain pour Ayem

Vous avez donc plusieurs versions susceptibles de vous satisfaire avec notamment le petit maillot de bain rose avec des carreaux blancs.Il y a également la version un peu plus colorée et vous pourrez même adopter la chemise qui s’associe parfaitement. Les fans sont donc comblés face aux photos qui sont partagées sur son compte Instagram et vous aurez même le droit à quelques vidéos. Ayem a aussi montré un avant/après via ses stories pour montrer finalement que les retouches étaient très légères, mais elle ne trafique pas son corps. Celui que vous voyez sur les photos est finalement le sien, ce qui n’est pas le cas de toutes les stars du Web.

Il est toujours dommage de retoucher à outrance avec des filtres et des effets amincissants le corps des femmes. Certaines peuvent alors s’identifier à ces personnes et tentent par tous les moyens de perdre du poids. Cela entraîne parfois des dérives, d’où l’intérêt d’être vigilant avec toutes les photos que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, les clichés d’Ayem sont réellement naturels et très plaisants à regarder.