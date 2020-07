Aya Nakamura sans maquillage ni filtre, les internautes la surnomme carrément Shrek !

Cependant, l’image qui a rapidement fait le tour du web a alors déclenché les moqueries des twittos…

Sur cette photo, on peut apercevoir Aya Nakamura sans aucun maquillage, les cheveux lâchés et portant un sweat à capuche.

La chanteuse, qui garde ses écouteurs sur les oreilles, sourit à l’objectif.

Une publication qui a essuyé de très nombreux commentaires moqueurs au sujet de son visage sans maquillage.

« Aya Nakamura sans maquillage ressemble beaucoup trop à mon pote Joseph.

Ça déstabilise », « Aya Nakamura sans maquillage, on dirait un mec de la cité », « Aya Nakamura, c’est un masque qu’elle porte ce n’est pas possible, une putain de justicière », « Mdr si Aya Nakamura se retrouve à se faire tailler ce n’est pas pour rien elle se prend pour une meuf fraîche alors qu’elle ne l’est pas », ou encore : « Aya Nakamura avec et sans maquillage, on dirait 2 personnes différentes. C’est comme si tu sortais avec 2 personnes en un ».

Un autre internaute n’a pas hésité à comparer Aya Nakamura au personnage Shrek, du dessin animé éponyme.

Des critiques et moqueries qui ont fait le tour des réseaux sociaux en août 2018, déclenchant alors le buzz sur la Toile, de nombreux Twittos n’approuvant pas du tout son apparence naturelle.

L’apparence d’Aya sans maquillage semble avoir tellement choqué les internautes, qu’ils sont encore nombreux à effectuer régulièrement cette recherche.

Depuis quelques jours, il y’a des vilains commentaires sur une photo sans maquillage de #AYA_NAKAMURA, cette critique negative circule sur Twitter, Facebook, Instagram.

« Aya Nakamura sans maquillage ressemble trop à mon pote #Joseph. C’est déstabilisant »,

L’interprète de « Comportement », « Le Passé » ou encore « Djadja », dont le refrain demeure en tête, voit alors son visage sans maquillage circuler constamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes n’hésitant pas à faire des montages montrant la star maquillée et au naturel, tout en accompagnant leurs posts de commentaires réellement méchants sur le physique d’Aya.

Ce cliché, pourtant posté par la star de R’n’B en personne, lui aura donc valu de nombreuses critiques et continue de la poursuivre. Heureusement, la jeune maman de 23 ans peut toutefois compter sur sa communauté de fans pour la soutenir !

Aya n’hésite pas à se montrer sans make-up

Malgré les nombreuses critiques qu’elle reçoit au sujet de son visage sans maquillage, Aya n’hésite pourtant pas à se montrer au naturel, que ce soit dans ses tutos make-up sur YouTube ou sur son compte Instagram ; une manière pour la chanteuse de s’assumer tout en montrant à ses fans que l’on peut tout à fait se sentir belle même sans maquillage. Les critiques des haters sur les réseaux sociaux ne semble donc pas atteindre la star !

Biographie express d’Aya Nakamura

Vrai nom : Aya Danioko. Originaire du Mali. Née le 10 mai 1995 à Bamako et grandit en Seine-Saint-Denis. Choisit le pseudonyme de Nakamura en référence à l’un de ses personnages préférés dans la série Heroes. La chanteuse débute sur internet avec un premier titre, Karma, diffusé sur Facebook. Sa chanson « J’ai mal » fait un million de vues sur YouTube. Le titre « Brisé » dépasse les 13 millions de vues. « Love d’un voyou », en duo avec le rappeur Fababy, lance véritablement la carrière d’Aya Nakamura. 2016 : naissance de sa petite fille. 2018 : sorti de son tube « Djadja ». Compte Instagram d’Aya Nakamura : @ayanakamura_officiel



