Aya Nakamura : Officiellement l’artiste française la plus écoutée au monde sur Spotify !

Il y a encore quelques années, c’était une inconnue. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, elle fait partie de ces jeunes artistes français devenus incontournables. Mieux encore, elle peut même se targuer, à l’instar de ses consoeurs Christine and the Queens et Zaz, d’appartenir à un petit cercle de chanteuses qui ont réussi à s’internationaliser. En seulement quelques tubes, Aya Nakamura est devenue une véritable star.

Et sa carrière a traversé les frontières puisque des vedettes telles que Madonna ou Rihanna l’ont déjà adoubée. Signe de la fulgurante trajectoire de la chanteuse, le célèbre festival de Coachella qui se tient chaque année au printemps en Californie (l’édition 2020 devait avoir lieu du 9 au 18 avril) avait même prévu de la mettre à l’honneur. L’événement a finalement été reporté au mois d’octobre et, pour le moment, nous ne savons pas si Aya Nakamura sera ou non de la partie.

Première de la classe

Il faut dire qu’avec ses refrains entêtants et ses looks savamment étudiés, Aya Nakamura a tout pour faire une brillante carrière dans la musique. Et elle vient d’ailleurs d’ajouter une nouvelle victoire à son brillant parcours. En effet, depuis ce lundi 20 juillet, la chanteuse est tout simplement devenue l’artiste française la plus écoutée au monde sur Spotify. Classée 288ème au classement mondial, elle devance ainsi d’autres artistes comme Booba, Jul ou PNL.

💀 EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça 💕 https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020

Proche de ses fans et de son public, l’interprète de Pookie a tenu à les remercier sur les réseaux sociaux. « EH BHEEE !! Merci à vous pour tout ça », a-t-elle écrit sur son compte Twitter, avant d’ironiser dans un autre message en déclarant « Vous avez créé quelque chose de mauvais ».

Le tube de l’été

Cette consécration arrive quelques jours après la sortie de son nouveau titre, Jolie Nana. Comme on pouvait légitimement s’y attendre, c’est encore un tube pour Aya Nakamura et la chanteuse s’est donc rapidement hissée à la première place des plateformes de téléchargement. Reine du marketing, l’artiste a également présenté son clip, tourné dans la ville d’Asnières, et dans lequel apparaissent les comédiennes Camille Lellouche et Karidja Touré. En quelques jours seulement, il a été vu par plus de 5 millions de personnes sur YouTube.

Jusqu’où ira donc Aya Nakamura ? Rares sont les artistes à avoir affiché aussi vite un tel succès. Par mois, la chanteuse représente douze millions d’écoute sur la plateforme Spotify. Sur son compte Instagram, l’artiste peut également se vanter d’avoir plus de 2 millions d’abonnés. Femme d’affaires, elle collabore également avec plusieurs marques comme M.A.C Cosmetics pour laquelle elle a lancé une gamme de maquillage. Et tout ceci n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, son nouvel album doit sortir d’ici la fin de l’année. Avec certainement de nombreux tubes incontournables à la clé.