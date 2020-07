Aya Nakamura en duo avec une immense star internationale : l’extrait du futur tube dévoilé !

La vie d’Aya Nakamura ressemble à un vrai conte de fée. Tout réussi à la chanteuse qui connait un succès fou grâce à ses titres dansants Djadja ou Pookie.

La star française vend des millions, et pas seulement en France puisqu’elle s’exporte aussi très bien à l’étranger. Des stars internationales se sont déjà filmées en train d’écouter ses musiques, à l’instar de Rihanna.

Et tout cela semble n’être que le début puisque la chanteuse signe un remix de son tube Djadja avec le chanteur Maluma. Un extrait de la chanson a été dévoilé.

Aya Nakamura : une carrière éclatante

Les jeunes des années 90 et 2000 avaient Alizée, Lorie ou encore Jennifer. Ceux des années 2010 ont Aya Nakamura. La chanteuse enchaîne les tubes et fait danser des millions de personnes à travers le monde.

La jeune femme se félicite d’autant plus de son succès qu’elle est une femme noire évoluant dans un milieu généralement masculin. Mais les faits sont là : elle fait partie des artistes qui vendent le mieux, dont les chansons passent le plus à la radio et sont les plus écoutées légalement sur les plateformes de Streaming (Youtube, Spotify, Apple Music…).

Une carrière parasitée par le racisme et les moqueries

On connait cependant le revers de la médaille lorsqu’on devient célèbre et la jeune femme ne peut éviter de se faire parfois lyncher.

Aya Nakamura est notamment beaucoup critiquée sur son physique, qui génère bon nombre de blagues globalement bas de plafond – heureusement contrebalancés par certains très positifs. Mais s’il ne s’agissait que de cela. Non, elle souffre également de remarques racistes, dans un pays où certaines mentalités ont encore du mal à évoluer.

Mais cela semble glisser sur elle puisqu’elle est portée par le succès, et tant pis si c’est certains n’arrivent même pas à retenir son nom de scène comme Nikoas Aliagas (qui a écorché son nom au NRJ Music Awards) ou Vincent Cassel qui lui a directement dit qu’il trouvait ça trop compliqué.

Un duo évènement avec Maluma

Les détracteurs de la chanteuse ne pourront rien y faire : son succès est aussi immense qu’indéniable. Et la jeune femme pourrait bientôt voir sa carrière décoller aux États-Unis.

En effet, le chanteur Maluma, immense star internationale, a dévoilé un extrait de sa collaboration avec l’idole française. Il s’agit en réalité d’une reprise du tube Djadja, sur laquelle le chanteur a posé sa voix. Un mélange français / espagnol du plus bel effet.

Dans une vidéo postée sur Instagram, le chanteur a montré à ses fans un court extrait comme pour faire les faire saliver. En peignoir, il danse sur cette chanson qu’on a hâte d’entendre dans son intégralité.

Ok beurk il a pas lavé ses mains bla-bla-bla.. Mais juste là y’a Maluma qui vient de poser sa voix sur Djadja ? 😍 pic.twitter.com/3iP0jiB62U — Nicolas Denoun ⚡️ (@denoun_nicolas) May 29, 2020

Qui est Maluma ?

Maluma est un chanteur colombien mondialement célèbre. Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous avez certainement dansé sur plusieurs de ses chansons et ses nombreux feats avec des stars.

Parmi les plus célèbres collaborations du chanteur, nous pouvons parler de Chantaje avec Shakira, Color avec Jason Derulo, La Repuesta avec Becky G ou encore Medellin avec Madonna.

Mais Aya Nakamura ne sera pas la seule star de la chanson française avec laquelle Maluma enregistre un feat. En 2019, il a partagé une chanson avec Gims intitulée Hola Senorita.

Djadja feat Maluma : le prochain tube de l’été ?

L’épidémie de COVID 19 a chamboulé les sorties musicales et les artistes ne pouvaient plus performer en live leur chanson. Certains ont profité de l’occasion pour sortir leur nouveau tube, comme Ariana Grande et Justin Bieber avec Stuck with You.

De leurs côtés, Dua Lipa et Miley Cyrus ont annoncé qu’elles enregistreraient un duo dès la fin du confinement.

Tous espèrent signer le prochain tube de l’été, celui qui fera danser les citoyens du monde entier en ces semaines de chaleur et vacances. En France, on est prêt à parier que Djadja sera de nouveau sur toutes les lèvres avec cette nouvelle version.

Les fans de la chanteuse n’auront plus qu’à apprendre la version espagnole pour chanter tout l’été sur cette reprise qui s’annonce épique.

En espérant pour la chanteuse que cette version lui ouvre les portes du succès aux États-Unis avec potentiellement à la clé de nouveaux succès en anglais ou en duo avec des stars internationales de la trempe de Maluma. Et pourquoi pas avec Rihanna, dont les fans attendent avec impatience son nouvel album ?