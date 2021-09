Aurore Aleman : Séparée de son fils Gabriel, la femme de Benjamin Castaldi partage sa tristesse !

Quitter ceux qu’on aime n’est pas une situation aisée à vivre. Aurore Aleman sera certainement du même avis. L’épouse de Benjamin Castaldi vit une expérience amère depuis le 7 septembre dernier et la partage avec sa communauté. On vous en dit plus dans la suite.

Une famille nombreuse heureuse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐴𝑢𝑟𝑜𝑟𝑎 𝐸𝑣𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑎 (@aurora_castaldi)

Benjamin Castaldi et Aurore Aleman se disaient oui le 27 août 2016. Depuis, le couple se témoigne un amour immense. Cela s’est même amplifié depuis que leur garçon Gabriel est né.

C’est le 4e enfant de l’animateur, mais le tout premier de Aurore. Benjamin Castaldi était déjà père de trois beaux enfants. L’ancien présentateur de ‘’Secret Story’’ et papa de Julien, Simon et Enzo a vu sa famille s’agrandir encore.

Sur la toile, les deux parents font revivre leurs moments câlins au quotidien à leur communauté. Les photos avec les grands frères et autres ne passent pas inaperçues sur Instagram. D’ailleurs, le vendredi 27 août dernier était un jour mémorable pour leur famille.

Le père de la tribu célébrait en effet un double anniversaire. Tout d’abord, son fils Gabriel soufflait sa première bougie. Ensuite, c’était les cinq années de mariage du couple. Évidemment, des clichés extraordinaires n’ont pas manqué de fuser sur internet à cette occasion.

Un moment particulier rempli d’émotion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Cette célébration n’a pas été comme n’importe laquelle pour Benjamin Castaldi. À entendre ce dernier, son absence pour les deux premiers rend celui-ci extraordinaire. « Enzo, je m’en suis beaucoup occupé. Julien avait 3 ans et Simon avait 9 mois quand je suis parti du foyer, c’est tôt. Donc, pardon… voilà. C’est ridicule… Je rattrape beaucoup de choses maintenant avec lui, car il est à la maison, on va au sport ensemble… Pardon à Julien, pardon à Simon, je vous aime », avait-il déclaré.

Le tout petit dernier se voit bien chouchouter par le père et la mère. Cette dernière avoue même la difficulté qu’elle éprouve pour se séparer de Gabriel. La récente photo partagée par Aurore Aleman en est une bonne preuve.

Le mardi 7 septembre dernier, la jeune maman laissait voir à sa communauté les premiers pas de son enfant à la crèche. On pouvait y voir le petit garçon assez en confiance, prenant plaisir avec ses jouets.

Toutefois, si Gabriel n’a pas du tout l’air contrarié, ce n’est pas le cas de sa maman. La séparation a été dure à vivre pour Aurore, explique-t-elle. « La crèche, forcément on pleure quand on les laisse », a-t-elle laissé lire sur son compte Insta.

Qui est Aurore Aleman ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐴𝑢𝑟𝑜𝑟𝑎 𝐸𝑣𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑎 (@aurora_castaldi)

Directrice de castings au sein de la société de production Endemol, Aurore Aleman commence sa carrière comme comédienne. Elle s’illustre à la télévision, au théâtre, mais également au cinéma à cause des nombreux castings qu’elle a alignés. Elle parvient à obtenir un rôle dans la série ‘’Baie Ouest » en 2000.

Partant de cette seule expérience, Aurore est déterminée et convaincue de passer de l’autre côté de la caméra. Après sa 30e bougie, la gérante des castings d’Endemol aura également à charge de recruter des candidats pour des émissions très connues.

On la retrouve ainsi lors de la sélection des candidats pour ‘’Star Academy’’ voire ‘’Secret Story’’. C’est d’ailleurs cette dernière qui lui fera rencontrer l’homme avec qui elle partage sa vie aujourd’hui.