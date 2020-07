Aurélie Dotremont – Méconnaissable et fatiguée, sa réaction sur SnapChat !

Las de toutes ces attaques, la candidate de téléréalité a poussé un énorme coup de gueule sur son compte Snapchat ! Depuis que la chaîne NRJ12 a décidé de rediffuser Les Anges 5, Aurélie Dotremont se fait plus que jamais lyncher sur les réseaux sociaux en raison de son physique.

Il faut dire que depuis la saison 5 des Anges, la candidate est totalement métamorphosée !

Cette saison 5, tournée maintenant il y a cinq ans, montre en effet la candidate méconnaissable par rapport à son aspect physique actuel. Depuis sa diffusion, la jeune femme n’a jamais caché avoir eu recours à la chirurgie esthétique et aux perruques afin de vaincre ses complexes. https://www.instagram.com/p/B-Z1gvigjwc/

Une franchise qui ne l’a visiblement pas protégée de la haine des internautes, dont certains s’acharnent littéralement sur la jeune femme en critiquant systématiquement ses publications sur les réseaux sociaux. Face à l’acharnement de certains haters, la candidate de téléréalité a tenu à pousser un coup de gueule, contrainte de s’exprimer une nouvelle fois sur son physique.

« Il faut savoir que j’ai refait mon corps parce que j’étais complexée. J’avais 27 ans, c’était bien réfléchi, je n’étais plus toute jeune », a ainsi assuré Aurélie Dotremont dans une vidéo visionnée par de nombreux internautes. « Je pense que je n’ai pas le cul à Kim Kardashian ni les seins à Lolo Ferrari, je pense que je n’ai pas la gueule à Bogdanov… C’est bien beau de critiquer, de me dire que je suis toute refaite, mais en attendant je trouve que ça ne se voit pas trop et que je suis restée dans le naturel. Arrêtez de me prendre la tête à chaque fois parce que ça commence à me gonfler », a-t-elle aussi ajouté, visiblement agacée.

La candidate des Ange a également tenu à revenir sur les opérations esthétiques entreprises sur son visage, expliquant la forme de son nez et s’attardant sur son menton, qu’elle assure n’avoir jamais retouché. Aurélie Dotremont a aussi profité de cette vidéo pour évoquer les injections auxquelles elle a eu recours par le passé.

Une prise de parole que la jeune femme termine par un avant-après impressionnant, qui permet de se rendre compte des changements physiques subis en trois ans.

Aurélie Dotremont peu fière de son look dans la saison 5 des Anges

Aurélie Dotremont, qui a donc changé de manière impressionnante depuis le tournage de la saison 5 des Anges, semble ne pas apprécier les looks qu’elle arborait alors en 2013. Tandis que la chaîne NRJ12 rediffuse depuis le 23 mars la cinquième saison du programme de téléréalité, la jeune femme aujourd’hui âgée de 29 ans semble ne plus vraiment assumer son style de l’époque.

« J’aimerais qu’on parle de mes cheveux qui sont gris, jaunes, blancs. Et mon style vestimentaire, ma voix, ma façon de parler…

C’est une angoisse. J’avais 20 ans et je me prenais pour une femme. Aujourd’hui, quand je me regarde, j’ai l’impression d’avoir 16 ans », a-t-elle ainsi déclaré sur les réseaux sociaux, avant d’ajouter : « Les choses changent. Tout le monde a évolué. J’ai l’impression qu’on est toutes des prostituées après le service, c’est horrible. Quand je dis ça, c’est genre la Pretty Woman. Vous savez Julia Roberts au début comment elle est et comment elle termine. J’ai l’impression qu’on a tous fini comme ça. (…) Je voulais être mannequin aussi (rires).

Je ne voulais pas vraiment l’être, mais il fallait bien un projet pro. Et vu que je ne savais rien foutre de mes deux mains, ça passait. »

Les candidats de téléréalité sont souvent sous le feu des projecteurs et les internautes s’attardent sur tous les faits et gestes. Il n’est donc pas surprenant que de telles critiques soient évoquées, car les fans sont dans la plupart des cas très violents au niveau de leurs propos. Aurélie a toutefois remis les barres sur les T et les points sur les i.

Si vous avez suivi les différentes émissions de téléréalité avec Aurélie, vous savez sans doute que la jeune femme est totalement méconnaissable. En effet, les actes de chirurgie ont clairement ravagé son visage qui est très loin de celui dévoilé il y a quelques années. C’est pour cette raison que les internautes ont tendance à pointer du doigt son physique à maintes reprises, mais grâce aux vidéos proposées, vous connaissez désormais l’ampleur du clash.

Aurélie Dotremont a donc monté un business en utilisant à la fois son physique, mais également sa notoriété. Cette dernière a pu être acquise au sein des émissions, mais ce sont aussi les photos osées sur Instagram qui attirent les regards. Vous pouvez la découvrir en pyjama Pikachu alors qu’elle semble faire la promotion d’un produit. C’est de cette manière que les « stars » peuvent être rémunérées.