Audrey Lamy remercie ses abonnés sur Instagram pour les nombreux messages

La soeur d’Alexandra Lamy a renoué avec ses abonnés après de longues semaines d’absence sur les réseaux sociaux. Elle a donc partagé un très beau cliché avec une légende appréciée par de nombreux fans de l’actrice : Merci pour tous vos messages et votre soutien, ça m’a énormément touchée. De nombreux internautes ont décidé de lui apporter un vrai soutien puisque la situation est forcément difficile à supporter. Sa nièce à savoir Chloé Jouannet a même répondu à son message par un « Je t’aime ». Elle a donc pu compter sur sa famille notamment sa soeur Alexandra Lamy. Cette dernière a d’ailleurs entamé un changement capillaire pour les besoins d’un film.

Un communiqué avait bouleversé les fans d’Audrey Lamy

Vous avez pu la découvrir dans l’incroyable Scènes de ménages, une série appréciable que les internautes peuvent encore découvrir sur le web. Le couple formé à l’écran a quitté la production, mais certains sketches sont toujours disponibles sur YouTube. Comme ce fut le cas pour sa soeur quelques années auparavant, elle a pu s’offrir une belle notoriété avec cette prestation de qualité. Au début de l’année, les fans ont toutefois été bouleversés lorsqu’un communiqué a été partagé.

Audrey Lamy attendait son second enfant et le couple a perdu celui-ci .

. L’actrice n’avait pas voulu prendre la parole pour s’exprimer sur le sujet puisqu’elle était forcément très affectée.

Le couple demandait même aux médias de respecter cette période de douleur et de deuil.

Rapidement, l’information avait fait le tour du web et Audrey Lamy avait disparu des réseaux sociaux, dont Instagram. Elle est toutefois revenue avec un très beau cliché sur son compte Instagram pour le plus grand bonheur de tous les fans de l’actrice. Elle a certes connu un succès sans précédent aux côtés de Loup-Denis Elion pendant plusieurs années, mais elle a aussi participé à plusieurs films, dont Tout ce qui brille. Il faut noter que la soeur d’Alexandra Lamy est la maman d’un petit garçon qui a vu le jour le 24 juin 2016.

Une dernière apparition en 2019 pour Audrey Lamy

Audrey Lamy publiait assez régulièrement des clichés de son quotidien, les tournages ou encore sa famille. Vous pouvez notamment découvrir des photos en compagnie de sa soeur Alexandra Lamy. Avec ce nouveau paysage, les fans espèrent que l’actrice va mieux et qu’elle pourra à nouveau reprendre contact rapidement avec eux. Même sa soeur a souhaité lui adresser un message sur son compte Instagram à la suite de son cliché : Je t’aime fort ma soeur. D’autres ont également pu lui adresser de nombreux soutiens comme Julia Piaton ou encore Mélissa Theuriau.

Des anonymes et des fans ont aussi publié quelques messages pour la soutenir dans cette période difficile. Le cliché est également très sympathique. L’ancienne vedette de Scènes de ménages est en couple avec Thomas Sabatier, mais elle est généralement assez discrète par rapport à sa vie privée. Vous pouvez la voir certes dans les magazines, mais vous aurez des difficultés pour trouver des clichés de son petit garçon âgé aujourd’hui de 4 ans par exemple. Si certaines stars du petit écran ou du web ne cessent de partager des photos, d’autres souhaitent cultiver le mystère afin de se préserver le plus possible de ces réseaux sociaux qui peuvent être parfois très négatifs. Audrey Lamy peut donc compter sur sa famille et ses fans qui sont nombreux à la suivre sur Instagram.