Arthur : l’animateur et producteur télé menacé et cible de propos racistes suite à son post sur l’Afghanistan… Quel dommage !

Aujourd’hui, le peuple afghan traverse une situation assez délicate et qui inquiète. À ce propos, l’animateur télé Arthur s’est fait attirer de violents propos après qu’il ait donné son avis sur cette crise. Le message du producteur a visiblement heurté certaines personnes qui le lui ont fait savoir de la pire des façons. On vous en apprend plus dans les prochaines lignes.

Le post de Arthur lui fait subir des menaces

Il a fallu un rapprochement de Arthur entre la situation en Afghanistan et la dictature clamée par les antivax en France. L’animateur a été obligé de faire une mise au point pour que ses détracteurs lui fichent la paix.

D’après le producteur, les réseaux sociaux doivent permettre à chacun de s’exprimer librement et il n’a certainement pas l’intention d’en stopper l’usage. Le père de Samuel, Manava et Essebag a lancé sur son fil d’actualité quelques messages de règlement de compte.

On pouvait y lire dès le départ : « Hier, j’ai posté un texte où j’exprimais mon impuissance face à une actualité tellement anxiogène… J’y ai ajouté une photo d’une femme afghane remplie de désespoir ». Il a alors continué en expliquant que sa conclusion était que les Français à compter de lui-même en premier, étaient des ‘’enfants gâtés’’.

En effet, Arthur sous-entendait que c’était déplacé de voir les Français crier à la dictature dans leurs rues. Pour lui, il fallait juste regarder ce qui se passe en Afghanistan pour se poser les bonnes questions. Selon ses propos, la France n’est pas en dictature quand on regarde ce qui se déroule dans l’Hexagone. À côté, les voisins vivent pires.

Message qu’il a d’ailleurs traité de véridique qu’importe ce que pouvaient penser d’autres personnes. Pour Arthur, on peut bien comprendre que le pass sanitaire n’est en aucun cas une réduction totale de liberté. Ce n’est malheureusement pas ce que supposent la plupart des antivax et autres.

Attaqué, Arthur ne se laisse pas impressionné !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur (@arthur_officiel)

Très déterminé à en finir avec ses détracteurs, Arthur n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement vis-à-vis des menaces qu’il a reçues. Déjà, le producteur avait expliqué que certains devraient avoir honte d’employer certains termes. Pour lui, ceux-là n’ont aucune idée de ce que vivent les gens sous un régime dictatorial.

Visiblement, l’animateur aurait reçu des milliers de messages. Certains parmi ces derniers reflétaient de la lucidité et de l’intelligence alors que d’autres étaient tout le contraire.

Le célèbre animateur déclare que la grande majorité des messages qui lui étaient adressés étaient à caractère raciste. De plus, certains n’ont pas manqué de lui faire parvenir des menaces ainsi que des insultes. Il souligne notamment avoir été traité de ‘’nez crochu’’ et de ‘’fils de Rothschild’’.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur (@arthur_officiel)

Des détracteurs sont allés même plus loin. Ils lui ont clairement démontré que la situation était similaire à celle où 6 millions de juifs avaient trouvé la mort durant la Seconde Guerre mondiale.

Pour finir, de grands complotistes ont même prévenu le producteur télé qu’il allait mourir suite au vaccin d’ici 2 ans. Des propos assez obscènes que Arthur n’a pas manqué de dévoiler à sa communauté.