Après un procès éprouvant, Johnny Deep se remet de ses émotions chez un ami. Mais chez qui ?

Johnny Deep a passé un mois de juillet bien éprouvant. Tout son temps a été accaparé par le procès en diffamation qu’il a mené contre le tabloïd « The Sun ». Le magazine l’avait présenté comme un « batteur de femmes ». Chaque jour avait apporté son nouveau coup de théâtre. Mais c’est fini maintenant et le juge de la Haute Cour de Justice de Londres a remis sa décision à une date ultérieure. Selon la presse anglaise, le résultat de ce face-à-face judiciaire sera connu fin septembre. Mais Johnny a des amis sur lesquels il peut compter et c’est ainsi qu’on le voit, depuis quelques jours, en train de séjourner chez une rock star anglaise dont il est proche. Ils ont d’ailleurs eu l’occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises. Mais qui est cet anglais chez qui l’ex de Vanessa Paradis se repose?

Des vacances bien méritées

Johnny a été vu arrivant dans un impressionnant véhicule aux vitres teintées et conduit par un chauffeur. La star a sorti un grand nombre de bagages de la voiture ainsi qu’un appareil photo. Johnny a donc bien prévu de rester plusieurs jours. Il a bavardé quelques instants devant l’entrée de l’immense maison de Keith Richards avant d’y entrer. Caché derrière des verres colorés, et vêtu de façon décontractée d’un chapeau et d’une veste militaire à l’effigie du Che Guevara, le révolutionnaire cubain, Johnny va pouvoir se détendre avant de reprendre en septembre.

Avec une co-star de Pirates des Caraïbes

C’est bien chez son ami Keith Richards que Johnny vient d’arriver. L’amitié entre les deux hommes date d’il y a longtemps puisqu’ils partagent les plateaux de tournage de la saga cinématographique. En effet, Keith Richards n’est autre que l’interprète de Teague Sparrow, le père de Jack Sparrow. Johnny Deep n’a jamais caché que le guitariste des Rolling Stones l’inspirait. C’est d’ailleurs Johnny qui a imposé la légende du rock anglais dans le rôle du père du personnage que lui-même incarnait. Mais ce n’était pas leur seule collaboration.

Un documentaire sur Keith Richards

Johnny a toujours été un fan absolu du guitariste rythmique des Stones. Celui dont le son si caractéristique fait partie de la signature musicale du légendaire groupe de Rock Anglais et de son charismatique leader Mike Jagger, avait accepté que l’acteur réalise un documentaire sur sa vie. D’ailleurs l’admiration entre les deux hommes est réciproque et Keith Richards et Johnny Deep sont très proches depuis ces diverses collaborations.

Deux guitaristes vont passer leurs vacances ensemble

La flamboyante carrière cinématographique et les capacités d’acteurs hors normes de l’interprète de « Pirates des Caraïbes » ont souvent occulté le fait que le papa de Lily-Rose Deep était lui aussi un excellent guitariste. Il tient la guitare dans le super groupe américain « Hollywood Vampires » dont le chanteur est le légendaire Alice Cooper. Si certaines mauvaises langues prétendent que Johnny serait moyen à la guitare, Cooper a tenu à mettre les choses au point et c’est ainsi qu’il a déclaré qu’il était totalement fan du jeu de guitare de l’acteur dont il loue par ailleurs le professionnalisme. Les fans de Johnny pourront se faire une idée de ses capacités de musicien durant l’été 2021. En effet, la tournée des « Hollywood Vampires », qui devait se dérouler cet été a été reportée en raison de la crise sanitaire. Les fans de l’acteur musicien devront donc prendre leur mal en patience. En attendant Johnny se repose chez Keith et nul doute que les deux guitaristes vont faire de magnifiques boeufs ensemble. Malheureusement ce sera dans le cadre de la propriété du rockeur et c’est fort dommage pour leur public. Espérons que les deux musiciens aient l’idée un jour de nous régaler d’un concert.