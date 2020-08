Après les baskets, Lidl vend la copie parfaite d’un célèbre parfum à moins de 6 euros !

Lidl est le magasin hard-discount qui fait le plus parler de lui. Bien plus flamboyant que son concurrent Aldi, Lidl multiplie les coups d’éclat et ça marche. Depuis quelques années, Lidl a décidé d’intégrer des marques nationales dans ses produits de première nécessité. Ce pari, certes risqué, a fonctionné. En effet alors qu’il y a quelques années, peu de gens admettaient faire leurs courses chez Lidl, aujourd’hui c’est terminé. Il est vrai que Lidl a trouvé le concept qui marche. Le spécialiste du hard discount s’est en effet quelque peu embourgeoisé comme le titrait le magazine Capital en 2016. Et le concept, qui pouvait sembler très risqué, est un franc succès. Bien sûr, cela a conduit Lidl à renouveler ce type d’opérations avec d’autres produits haut de gamme.

Des produits de haut de gamme à des tarifs grand-public

Lidl a commencé en mettant dans ses rayons des produits saisonniers ou encore de l’électroménager. Ainsi Lidl a mis en vente des machines à coudre fabriquées par de grandes marques de machines mais sous la marque silvercrest, qui est la marque maison de Lidl. Il en a été de même pour le robot cuiseur, dont la version non connectée est à 229 euros et celle connectée à 399 euros. Le même robot de la marque qui est l’origine de ces appareils se négocie à plus de 1000 euros pour la version de base. Chaque sortie est un succès. Très vite en rupture de stock et retrouvée bien plus cher sur internet. Le dernier coup commercial de Lidl est la vente des baskets. Une paire de sneakers à la pointe de la mode, vives et colorées, à 12,99 euros. Revendues sur internet à plus de 1000 euros. Et que dire de la cohue engendrée par la Playstation?

Et maintenant le parfum?

Lidl lance aujourd’hui un parfum à moins de 6 euros. 5,99 pour être plus précis. En fait, il s’agit d’un clone d’un parfum connu. Une fragrance de roses, mais avec des accents d’agrumes. Un parfum délicat et précieux qui ressemble à s’y méprendre à celui d’une grande maison. Bref, la senteur du luxe au prix Lidl. En fait Lidl n’en est pas à sa première incursion dans le monde de la beauté. L’enseigne a depuis des années la marque Cien. En 2016, l’association 60 millions de consommateurs avait fait un comparatif dans le domaine des crèmes antirides.Et c’est celui de la marque Cien, du haut de ses 2,99 euros qui était arrivé en tête des résultats en matière d’efficacité. En effet, le petit pot bleu de Lidl contenait le produit le plus efficace mais aussi le moins cher. Bref, Lidl sait faire. Et surtout, Lidl sait le faire savoir.

Une opération gagnant-gagnant pour les clients

Le fameux concept win-win. C’est sur ce principe que semble se baser Lidl. L’enseigne vend aujourd’hui un parfum très semblable à celui de la marque DNKY. Fruité et frais, le parfum s’appellerait Be delicious et il est à prix discount. En fait ce parfum coûte 142 fois moins cher que son célèbre concurrent. Et Lidl jouit d’une très bonne réputation dans le domaine des parfums et des cosmétiques. En définitive, c’est une enseigne qui est devenue la championne des coups publicitaires. A chaque fois que l’enseigne met un produit de luxe à la porté de ses clients, c’est un succès commercial complet. Cela commence en général par des files d’attentes devant le magasin, le matin dès avant l’ouverture. Ensuite cela continue par une ruée puis cela fini par une rupture de stock. Aujourd’hui Lidl maîtrise totalement ce genre de ventes, et chacune de ses opérations est un franc succès. Gageons que l’idée de vendre un luxueux parfum à moins de 6 euros sera, une fois de plus, une opération commerciale réussie, pour la plus grande satisfaction des clientes.