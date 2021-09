Anne-Elisabeth Lemoine (C à vous) : La présentatrice de l’émission culte présente ses plus plates excuses à Eric Dupond-Moretti !

La présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine s’est confrontée ce vendredi à une situation des plus gênantes. Sur son plateau de C à vous, elle reçoit ce 24 septembre le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti. Elle ne s’attendait malheureusement pas au mauvais coup que lui préparait son collègue, Bertrand Chameroy. Ce dernier fait sortir une vidéo qui met la présentatrice dans un terrible embarras.

Quand les chroniqueurs de C à vous décident de se lâcher !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par C à Vous (@c_a_vous)

Ce week-end, les chroniqueurs de l’émission télévisée « C à vous » ont décidé de faire les fous. En effet, ce 24 septembre 2021, Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs reçoivent une personnalité. Il s’agit du ministre de la justice Eric Dupond-Moretti. L’homme était loin de s’imaginer la belle surprise que lui réservaient ses hôtes.

Tout se passe pendant la chronique de Bertrand Chameroy. L’ancien compagnon d’armes de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » avait une bombe à lâcher en pleine émission. Il était en possession d’une vidéo des plus embarrassantes de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine.

Celle-ci avait été filmée hors antenne, lors d’une discussion assez intime avec Pierre Lescure. Dans cette vidéo, elle raconte à son ami qu’elle vient de se faire épiler. Elle explique à quel point cette séance lui a fait du bien. On entend même dire « L’épilation d’après l’été, c’est un bon gros kiff ».

Le chroniqueur fait une pause à ce niveau, mais c’est loin d’être la fin du supplice pour Anne-Elisabeth Lemoine. En effet, Bertrand Chameroy s’excuse auprès du ministre pour ce qui allait suivre, puis lance le reste de la vidéo. Cette partie était sans doute la plus drôle et la plus embarrassante.

La présentatrice explique dans la vidéo que l’été, les poils repoussent plus vite. Son ami Pierre Lescure lui répond ensuite en chanson : « Ah si tu voyais les poils de mon c…, j’en ai fait des brosses ». Anne-Elisabeth répond à son tour en riant : « Ah oui j’en ai fait quelques brosses ». Une confidence que la présentatrice aurait sans doute voulu garder secrète.

Anne-Elisabeth Lemoine s’excuse en direct sur le plateau de « C à vous » !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Elisabeth Lemoine (@anneelisabeth5)

Suite à cette vidéo diffusée en direct sur le plateau de « C à vous », on a pu voir une Anne-Elisabeth bien confuse. Elle tentait tant bien que mal de retenir son fou rire pour conclure l’émission avec professionnalisme. Pour cela, elle présente ses plus plates excuses au ministre Eric Dupont-Moretti.

Elle lui propose d’ailleurs de revenir lorsque ses collaborateurs seraient plus sérieux. Elle termine ensuite en remerciant ses invités et ses chroniqueurs. On la voit également envoyer un coup de coude à Bertrand Chameroy en représailles, puisqu’il était assis juste à côté d’elle.

C’est donc sur cette note de divertissement que s’est achevée l’émission « C à vous » de ce vendredi. Toutefois, il faut noter que le ministre semblait plutôt décontenancé par cette blague. Il attendait sans doute d’être hors antenne pour en rire, en supposant qu’il avait apprécié la plaisanterie.