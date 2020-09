Angélique de Koh Lanta fait tomber quelques vêtements, les fans sont ravis ! Voici les photos !

La semaine dernière, il y a eu un changement de taille puisque Denis Brogniart a opté pour un remaniement des équipes. Angélique est toujours dans Koh Lanta puisque c’est Adrien qui a été éliminé et il n’a pas constaté que son jeu se retournait contre lui. En ce qui concerne les fans de la jeune femme, ils peuvent découvrir quelques photos sympathiques et elles mettent son corps en avant.

Un compte croustillant pour Angélique de Koh Lanta

Angélique a commencé l’aventure de Koh Lanta il y a quelques semaines et elle a déjà des adeptes. L’émission réalise des records d’audience depuis la dernière saison pour le plus grand bonheur de Denis Brogniart et de TF1. Bien sûr, la prochaine aventure est déjà signée et les nouveaux candidats s’apprêtent à partir même si le coronavirus est au rendez-vous. Les équipes seront alors envoyées en France.

En ce qui concerne Angélique, vous pouvez découvrir dans un décor paradisiaque sa silhouette sublimée par un maillot de bain jaune .

. Elle annonce d’ailleurs qu’elle a perdu son style vestimentaire et son minimum d’élégance puisqu’elle est désormais à Koh Lanta.

Elle s’affiche alors dans un état naturel pour les besoins de l’émission et elle est assez discrète.

Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la jeune femme, n’hésitez pas à la rencontrer via son compte Instagram qui est lumineux et surtout coloré. En effet, Angélique de Koh Lanta respire la joie de vivre et elle partage son quotidien avec ses fans qui sont de plus en plus nombreux.

Quelques destinations affichées par Angélique de Koh Lanta

Si vous suivez la jeune femme sur TF1 depuis quelques semaines, vous savez sans doute qu’Angélique a pu parcourir de nombreux pays, et même des villes dans le monde entier. Il suffit de se rendre sur son compte Instagram pour le découvrir. Elle vous réserve notamment des voyages à Paris, Montpellier, en Grèce, mais également en Thaïlande, à Marrakech, et même à Barcelone et à Abidjan. Grâce à cette application, il est possible de ranger les vidéos et les photos dans ces « dossiers ».

Vous pourrez ainsi revivre toutes les escapades d’Angélique qui s’affiche souvent avec un maillot de bain. Elle fait tomber pratiquement tous les vêtements pour le plus grand bonheur des adeptes de Koh Lanta et de sa silhouette. D’ailleurs, les commentaires sont à la fois positifs et élogieux, vous ne serez sans doute pas déçu par son compte qui vous invite à de nombreuses découvertes. Rendez-vous également vendredi prochain pour suivre ses nouvelles péripéties.