Amel Bent : une peine de prison ferme pour son mari, voici le verdict

Le 8 juillet était une journée très importante pour le mari d’Amel Bent puisque le verdict de son procès était très attendu. Pour rappel, il était poursuivi notamment pour une histoire de fraude. Le verdict relayé par Public est désormais connu, il a écopé de 4 ans de prison dont deux années ferme. Une amende de 100 000 euros a également été demandée à Patrick Antonelli. Plusieurs conditions sont à prendre en compte selon le magazine.

Quel est le verdit pour le mari d’Amel Bent ?

En parallèle de cette amende et de la peine de prison, il y a aussi un mandat de dépôt. Ce dernier est généralement validé lorsque les personnes sont condamnées. Il est indispensable notamment lorsqu’il y a des peines de prison dites ferme. Dans l’affaire de François Fillon par exemple, cela n’a pas été possible puisque l’ancien homme politique a fait appel de la décision de justice. De ce fait, les peines ont été gelées dans l’attente d’un nouveau procès qui pourrait alléger ou alourdir les peines de prison. En ce qui concerna Patrick Antonelli, il y a un mandat de dépôt, mais il n’ira pas immédiatement en prison.

Exclu : On a appris aujourd'hui que @amel_bent et Patrick Antonelli se sont mariés le 15 juin ! 💞 #AmelBent #Mariés pic.twitter.com/jMaeryCK1O — KARA SEVDA FRANCE 🇫🇷 (@KaraSevdaFrance) June 19, 2015

En effet, le mari d’Amel Bent a bénéficié d’un mandat différé qui prendra effet le 4 septembre selon Public .

. De ce fait, il est libre jusqu’à cette date, il sera ensuite incarcéré pour qu’il puisse continuer sa peine.

Une autre solution est à prendre en compte, car il peut lui aussi faire appel de la décision de justice.

Le compagnon d’Amel Bent pourrait alors geler la décision de justice dans l’attente d’une nouvelle étude du dossier.

Amel Bent: Son époux Patrick Antonelli passera aujourd'hui en jugementhttps://t.co/5zsgjeqr4T — Humour de meufs 🔥 (@Humourdemeufs) June 17, 2020

Pour l’instant, aucune information de ce genre n’a été partagée notamment par le magazine people. Cela doit donc être difficile pour la chanteuse puisqu’il devra tout de même réaliser une peine de prison de deux ans s’il ne fait pas appel de cette décision. Le couple s’est rencontré il y a plusieurs années à savoir en 2013. Il était il y a quelques années le gérant d’une auto-école installée du côté de Neuilly-sur-Seine. Le magazine révèle qu’il aurait en échange d’argent délivré de faux permis de conduire et même pour les permis pour la moto.

Amel Bent : son mari Patrick Antonelli condamné à 2 ans de prison ferme https://t.co/iLZy9HXkEk pic.twitter.com/hro9JE6E6u — Gala (@GALAfr) July 8, 2020

Amel Bent n’a pas eu un rôle à jouer dans cette affaire

Il est important de noter que la chanteuse et coach de The Voice n’a pas participé à ces fraudes. Alors qu’il était à la barre, il a toutefois précisé : « je tombe amoureux d’elle, j’ai moins de moyens, mais je veux être au niveau quand on sort avec des gens qu’elle fréquente ». Il aurait donc tenté de gagner beaucoup d’argent pour notamment lui plaire. Cette histoire n’est malheureusement pas la seule. De nombreuses personnes dans le monde entier sont prêtes à tout pour de l’amour et pour tenter d’attirer le regard de la personne aimée.

Le gérant d’une auto-école de Neuilly,Patrick Antonelli,mari de la chanteuse Amel Bent https://t.co/XArA5PHwjA #FraudeAuPermisDeConduire — Netchys ن Zeus #Matricule 3082 (@netchys) May 13, 2016

Même si au départ son intention était bonne, celle de plaire à Amel Bent, il a malheureusement été aspiré dans un cercle vicieux et ce piège s’est refermé sur lui. Pendant près de deux ans, il a donc participé à cette fraude qui pourrait désormais le conduire en prison au mois de septembre s’il décide de ne pas faire appel de la décision de justice. Les prochaines heures devraient notamment être décisives pour connaître sa volonté.