Amel Bent a choqué les abonnés, voici la photo polémique !

Les dernières photos d’Amel Bent sont assez incroyables et certains internautes ont même été choqués. Le confinement a forcément été bénéfique pour la chanteuse qui a eu l’occasion de se délester de quelques kilos en l’espace de plusieurs semaines.

Elle a clairement profité de cet enfermement pour redécouvrir les joies de la cuisine avec des légumes, mais également des fruits. Bien sûr, la pratique d’un sport s’avère être judicieuse notamment pour compenser certains petits écarts. Lorsque la chanteuse est apparue lors des directs de The Voice, les téléspectateurs ont été sous le charme. Amel Bent montre qu’il est donc tout à fait possible de perdre du poids, il suffit de la volonté et une nouvelle hygiène de vie.

Amel Bent s’offre quelques tablettes de chocolat

C’est le rêve de nombreuses femmes qui souhaitent se délester de plusieurs kilos. Les vacances d’été approchent à grands pas et elles aimeraient avoir un Summer Body qui correspondent à leur idéal. Si certaines réussissent à concrétiser leurs envies, d’autres par contre sont face à des difficultés plus ou moins problématiques. Les nouvelles photos d’Amel Ben dévoilent un corps beaucoup plus fin et surtout des abdominaux ont vu le jour.

Vous pouvez alors les contempler sur une photo très réjouissante puisque la jeune femme porte seulement un bas et un petit haut .

. Elle est très affinée et selon ses récentes déclarations dans la presse, elle aurait perdu près de 7 kilos au cours de ce confinement.

Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, certains pourraient finalement s’inspirer de cette silhouette pour envisager une nouvelle alimentation.

Vous aurez même la possibilité de découvrir la chanteuse dans un magnifique tailleur blanc qui avait été porté à l’occasion de l’émission consacrée à la chanson de l’année. L’interprète très appréciée en France par de nombreux fans dévoile une silhouette élancée et surtout un très joli décolleté qui s’avère être élégant. Si vous souhaitez suivre Amel Bent, vous êtes invité à rejoindre son compte Instagram puisqu’il est mis à jour régulièrement avec des clichés, des vidéos et des stories.

Les dernières vidéos d’Amel Bent

Si vous regardez la jeune femme, vous pourrez surtout voir une nette différente au niveau de son ventre et de son visage. Elle propose donc quelques stories dans lesquelles elles dévoilent notamment ce corps sublime qui est le fruit d’un travail intense. Il faut souvent redoubler d’efforts pour réussir à profiter d’une telle silhouette. Dans ces dernières vidéos, elle vous propose quelques gourmandises qui sont bénéfiques pour la santé. Elles peuvent aisément remplacer des goûters un peu trop copieux, voire désastreux pour votre ligne. En effet, comme c’est l’été, vous pourrez déguster des framboises, des mûres et même des fraises afin de réaliser de belles salades de fruits qui ne devraient pas vous laisser indifférent. La jeune femme vous propose aussi des moments en famille, une vidéo postée sur la célèbre application Tik Tok.

Vous pourrez aussi la découvrir en pleine chorégraphie alors qu’elle porte une très jolie robe qui pourrait aussi vous inspirer pour les vacances d’été. Amel Bent est donc très belle et elle montre qu’il est finalement possible de perdre 7 kilos, il suffit d’avoir de la volonté, de la force, de la combativité et même de la détermination. Si vous n’arrivez pas à concrétiser votre projet, vous pourrez tout de même vous rapprocher d’un coach à domicile ou dans une salle de sport pour qu’il puisse vous proposer les meilleurs conseils. Depuis la fin du confinement, ces établissements ont ouvert leurs portes.

Vous pourrez également suivre les traces de la chanteuse de la Nouvelle Star et coach de The Voice si vous avez l’intention de perdre du poids. Vous serez peut-être en mesure d’enfiler cette robe que vous aimez tant et qui est pour l’instant un peu trop petite.