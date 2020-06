Amel Bent : son soutien sans faille à son mari qui risque la prison et son message poignant à son père qu’elle ne voit jamais

A l'occasion de la fête des pères et de son anniversaire, Amel Bent a décidé d'adresse de sublimes messages d'amour à ses fans, à son mari Patrick Antonelli et à son père...

Amel Bent fêtait ses 35 ans ce dimanche 21 juin. A l’occasion de son anniversaire, elle a adressé un message à tous ses fans pour les remercier d’être à ses côtés depuis tant d’années. La jeune maman a début sa carrière en 2004, lorsqu’elle a été révélée au grand public avec La Nouvelle Star.

Sur sa première audition, elle avait interprété un titre de Céline Dion puis la Bohème de Charles Aznavour. A part l’un des jurés qui l’avait traitée de « chanteuse de karaoké », Amel Bent avait séduit tous les autres membres du jury. C’est ainsi qu’a commencé sa carrière ! La Nouvelle Star a propulsé la jolie brune au rang de star de la chanson française. Son titre Ma philosophie a été une vraie consécration et a contribué à son fort succès.

Amel Bent : son mari a des gros problèmes de justice…

Aujourd’hui, Amel Bent fête ses 16 ans de carrière et est l’heureuse maman de deux petites filles. Sur le papier, elle a tout pour être heureuse mais la réalité est plus compliquée que ça. En réalité, son mari Patrick Antonelli est en cours de jugement. Il est impliqué dans une affaire de trafic de permis de conduire qu’il a montée avec plusieurs collaborateurs il y a quelques années. Il aurait revendu des dizaines de faux permis en échange de sommes d’argent.

Ces 17 et 19 juin derniers, il est passé devant le tribunal correctionnel de Nanterre. A la barre, il a avoué qu’il avait imaginé ce business par amour. En effet, Patrick Antonelli ne se sentait pas au niveau financier d’Amel Bent et il a donc trouvé un moyen de faire plus d’argent d’un coup. Il a expliqué qu’il souhaitait pouvoir s’aligner sur les amis de sa compagne lorsqu’ils faisaient des sorties tous ensemble.

Amel Bent : Patrick Antonelli risque 5 ans de prison

Après ses déclarations et avoir étudié les éléments, le procureur a prononcé sa peine : 150 000€ d’amende et 5 ans de prison (donc deux avec sursis). Un choc pour lui et Amel Bent qui doivent attendre le 8 juillet pour enfin avoir le verdict final. La chanteuse espère surtout que la peine de prison ne va pas être appliquée… Son mari a déjà passé quelques mois en prison et elle a passé un effroyable moment.

Heureusement pour eux, ce week-end était plus heureux et permet de se remonter un peu le moral. Ce dimanche 21 juin, Amel Bent et sa famille fêtait son anniversaire. C’était également le jour de la fête des pères ! A cette occasion, la belle brune a décidé d’adresser un message d’amour et de paix à son père ainsi qu’à son mari.

Si vous connaissez un peu Amel Bent, vous savez qu’elle ne connait que très peu son paternel. Apparemment, sa mère avait fui son époux en raison d’une « relation toxique plutôt dangereuse ». Depuis ses trois ans, Amel Bent n’a presque jamais revu son père. Pourtant, elle le met à l’honneur pour la fête des pères !

Amel Bent : son message poignant à son père et à son mari

« Une bonne fête des pères à mon père et à mon mari que j’aime. Vous n’êtes pas parfaits. Nul n’est parfait. Si Dieu pardonne, alors qui suis-je pour juger ? Parfois on fait de son mieux mais on le sait, “le mieux est très souvent l’ennemi du bien » a-t-elle ainsi écrit. Un beau message d’amour et de tolérance que tout le monde n’est pas prêt à faire.

Elle continue en disant qu’elle a « appris » que c’était l’amour qui pouvait transformer un homme pour « le rendre meilleur ». Amel Bent a conclu qu’elle voulait être la personne qui rendrait son mari et son père meilleurs… Nul doute qu’ils seront ravis de l’avoir à leurs côtés ! Et Patrick Antonelli a bien besoin de sa femme en ces temps compliqués pour lui.

Amel Bent n’a pas été la seule à mettre son père et son mari à l’honneur en ce jour de fête des pères. Tout le clan Hallyday a souhaité adresser un beau message à Johnny Hallyday et Christina Milian a écrit un sublime message à destination de son compagnon, Matt Pokora. Les deux jeunes parents d’Isaiah sont plus amoureux que jamais et ça fait plaisir à voir…