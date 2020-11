Amel Bent se démarque sur Instagram avec une incroyable combinaison très moulante

La chanteuse a déjà choqué les fans puisque, lors du premier confinement, elle avait clairement perdu du poids. Sa silhouette était donc à la hauteur de ses attentes et elle est désormais sublimée par cette combinaison. Sa transformation peut être une source d’inspiration pour de nombreux internautes et ils sont plusieurs à la suivre. Le compte de la chanteuse est souvent mis à jour et ses clichés attirent le regard de tout le monde.

Amel Bent est très belle avec sa combinaison

La jeune femme a enfilé une combinaison luisante alors qu’elle est couchée sur une table de billard. Il n’en fallait pas plus pour que les regards soient attirés et les fans ont été nombreux à commenter ce cliché. Sa soeur a même partagé une réaction assez choquée par rapport à cette publication.

Amel Bent précise à chaque fois la personne responsable du maquillage, celle pour les cheveux et l’autre pour le style .

. Si vous souhaitez la même combinaison, vous savez désormais où la dénicher.

Il s’agit d’une série de photos qui mettent en valeur la nouvelle silhouette de la coach de The Voice.

Le teint est parfait et vous pouvez clairement constater que ses efforts ont payé puisqu’elle a perdu plusieurs kilos en l’espace de quelques mois. Alors que le confinement 2 est désormais au rendez-vous, certains internautes pourraient alors trouver le courage, la motivation et la force de se lancer un tel défi. En effet, Amel Bent avait confié que lors du premier confinement, elle avait eu le temps de bien manger et de manière équilibrée.

Un petit défilé avec une combinaison moulante

Amel Bent pourrait finalement jouer dans le prochain James Bond puisqu’elle a déjà la combinaison. Elle n’est pas destinée à la pratique du sport même si cette matière est parfaite puisqu’elle épouse parfaitement les courbes de votre silhouette. Que ce soit le haut ou le bas, tout est mis en valeur et l’ensemble est sublimé par une très belle coupe de cheveux. Les manches de la combinaison sont un peu évasées, ce qui apporte une touche d’élégance supplémentaire.



Amel Bent propose donc un petit défilé dans une vidéo et elle se déplace comme les mannequins. Dans tous les cas, les fans sont aux anges de la découvrir ainsi et en cette période de confinement, il est toujours agréable de suivre certaines célébrités. Ces dernières n’hésitent pas à redoubler d’efforts afin de vous divertir pour que le temps vous paraisse moins long.