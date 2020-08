Amel Bent : plus belle que jamais, elle nous dévoile un corps parfait sur Instagram ! Ses fans sont choqués !

Le succès d’Amel Bent ne date pas d’hier, et c’est probablement l’une des seules candidates de télé-crochet a avoir su prendre le virage de la notoriété, pour en faire quelque chose de durable professionnellement parlant. Elle continue de nous ravir 16 ans plus tard, avec une carrière toujours active, et de nombreux projets, sans parler de sa vie personnelle particulièrement bien remplie aussi.

Famille, travail, Amel Bent est toujours là, et elle s’épanouit plus que jamais. Âgée cette année de 35 ans, elle nous éblouit purement et simplement sur son compte Instagram, sur lequel on voit que ses complexes sont déjà loin. Celle-ci n’a en effet pas peur de se dénuder, pour montrer un corps plus parfait que jamais, et ce plusieurs années après la maternité qui plus est.

Une carrière qui dure

Comme nous l’évoquions en préambule, la carrière d’Amel Bent dure et dure encore, elle ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin, et les projets continuent de fuser.

Elle fut découverte en 2004, il y a maintenant 16 ans, lors d’une émission emblématique de la télévision : À la Recherche de la Nouvelle Star, diffusée à l’époque sur M6. C’est lors de la seconde saison du télé-crochet qu’Amel Bent apparaît pour la première fois à l’écran, et celle-ci sera révélée au grand public lors de ses différentes prestations. Sélectionnée à Lille à la base, elle sera sélectionnée pour faire partie de la petite quinzaine de finalistes, qui tourneront les émissions.

Mais, fait étonnant, ce n’est pas elle qui gagne cette année-là. Elle terminera en effet 3ème de la compétition, derrière deux de ses amis de l’époque. Néanmoins, elle ne s’arrête pas là. La jeune femme alors âgée de 19 ans seulement, enregistre très vite son tout premier album, « Un Jour d’Été », qui voit le jour le 30 novembre 2004, soit la même année que la diffusion de l’émission.

Le succès est immédiat, notamment grâce à l’un des singles que l’on a encore en tête, Ma Philosophie, véritable tube, et co-écrit avec Diam’s, qui était alors en plein cœur du succès également. Elle sera même nominée aux Victoires de la Musique pour ce titre, deux ans plus tard, une véritable consécration, en particulier pour une artiste si jeune, et issue de la télévision.

Elle enchaînera alors les albums, les prestations scéniques et les succès toutes les années suivant sa prestation à la Nouvelle Star, lui permettant d’entrer durablement dans les postes et les cœurs des Français, pour notre plus grand plaisir.

Une vraie transformation physique

Amel Bent est une jolie jeune femme, qui a connu différentes transformations physiques. Celle-ci n’a pas peur de se mettre durement au travail pour regagner confiance en elle, en effaçant les petites rondeurs qui la dérangent. Et il est vrai que les dernières photos publiées sur Instagram en témoigneront mieux que n’importe quelle tirade.

On la découvre plus belle et plus mince que jamais, et il semblerait qu’elle n’ait pas lésiné sur le sport pour entretenir sa belle plastique. Dans cette tenue super sexy, elle dévoile son ventre ultra musclé, et elle est canon ! Nul doute qu’elle continuera de nous éblouir année après année.

Qui plus est, Amel Bent est très sensible au dévouement de ses fans qu’elle n’hésite pas à remercier aussi souvent que possible. Lors du procès récent de son mari, elle n’a pas hésité à se montrer plus reconnaissante que jamais envers la communauté qui la suit depuis près de 16 ans maintenant.