Amel Bent : la chanteuse montre ses filles déchaînées sur Instagram !

Les célébrités elles-mêmes ne sont pas épargnées par ces nouvelles habitudes de vie, comme nous le montre Amel Bent, dans sa dernière story Instagram, où elle partage quelques adorables moments avec sa tribu de deux petites filles.

Un moment rare pour les abonnés de la chanteuse, qui découvrent de plus en plus de petits bouts de son quotidien depuis le début du confinement.

Les filles d’Amel Bent déchaînées dans la vidéo de leur mère

Ce n’est pas tous les jours facile d’être confiné chez soi avec des enfants en bas âge, puisqu’il faut trouver de quoi les occuper, eux qui ont souvent besoin de se dépenser. La chanteuse Amel Bent l’a bien compris, en témoigne sa dernière story Instagram, aujourd’hui 14 avril, où elle semble avoir trouvé le moyen parfait d’amener ses 2 petites filles à se défouler un peu.

Après leur avoir révélé qu’elles n’avaient plus qu’à attendre « 28 dodos avec papa et maman » avant de retrouver le chemin de l’école, Hana et Sofia ont toutes les deux explosé de joie, en se déhanchant dans tous les sens sur le tube de Philippe Katerine, Louxor J’Adore, dans la salle de bain de la chanteuse.





Attendrie devant les pas de danse de sa progéniture, Amel Bent a jugé opportun de partager cet instant avec ses fans, dont elle semble plus proche que jamais en cette période.

Amel Bent est confinée en famille

Comme bien d’autres dans son cas, la nouvelle jurée de « The Voice » reste chez elle à longueur de journée, en compagnie de ses 2 petites filles, mais aussi de son mari, Patrick Antonelli. Le couple a décidé de vivre ce confinement tous les quatre, pour profiter pleinement de ce temps passé ensemble.

Amel Bent confie cuisiner beaucoup de plats très simples et avec peu de féculents.

Elle avoue également cuisiner majoritairement pour son mari et ses filles, car elle continue de suivre un régime même pendant le confinement.

Le mari d’Amel Bent pourrait bientôt retourner en prison

Ce n’est pas pour rien que la petite famille d’Amel Bent profite de tous ces jours passés étroitement ensemble, puisque le père de famille et époux de la chanteuse risque très gros lors de son procès, qui devrait avoir lieu en juin prochain. En effet, celui-ci est accusé de corruption, pour une sombre affaire de faux permis de conduire, pour laquelle il avait déjà été emprisonné en 2016 pendant 5 mois. Celui-ci avait mis en place un trafic de vrais-faux permis de conduire pour les clients de son auto-école, contre le versement d’une somme de 12 000 euros. Au total, le gain est estimé à plus d’un million d’euros pour l’ancien gérant, qui aurait ainsi attribué plus de 250 faux permis entre 2013 et 2015.

À l’époque de sa détention provisoire, Amel Bent avait reconnu avoir beaucoup souffert de cette situation, puisque tous les médias parlaient d’elle, mais pas pour sa musique. Dans 2 mois, elle sera donc fixée sur son sort, puisque son mari encourt une importante peine de prison.