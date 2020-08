Amel Bent en vacances : l’artiste prend la pose avec ses adorables petites filles… pour le plaisir des fans aussi !

En ce moment, la jeune femme passe ses vacances en bord de mer, selon ce que laisse supposer les magnifiques photos qu’elle partage sur son compte Instagram.

De belles vacances en famille pour la chanteuse

C’est la saison idéale pour passer de belles vacances en bord de mer, et ce n’est pas Amel Bent qui dira le contraire. Comme plusieurs célébrités, la coach de « The Voice France » est partie en vacances avec sa famille. Si sa destination reste inconnue, on sait grâce à ses photos, que ses vacances se déroulent dans un endroit au goût de paradis, au bord de la mer.

En début de cette semaine, le lundi 3 et mardi 4 août 2020, la star a posté sur son compte Instagram, des photos de vacances d’elle en compagnie de ses adorables petites filles. Les photos ont été prises soit sous le soleil, soit à la nuit tombée, au clair de la lune. Des clichés d’Amel Bent qui ont ravis ses fans bien évidemment.

Avec ses petites filles Hana et Sophia, la chanteuse de 35 ans qui selon les soupçons des fans, se trouverait sur la Côte d’Azur, a l’air de bien profiter de son séjour. Il faut dire qu’avec la situation sanitaire qui perdure, il n’est pas vraiment possible de quitter le territoire national. Heureusement, la France regorge de magnifiques endroits au goût d’ailleurs.

De bons moments partagés avec ses fans

Décidée à partager ses belles vacances avec ses followers, c’est au soir de ce lundi 3 août 2020, qu’Amel Bent a publié sur son compte Instagram, une série de photos. Sur l’un des clichés, on peut la voir à genoux dans du sable, enlaçant tendrement ses 2 petites filles âgées respectivement de 4 ans et 2 ans et demi.

A la façon de plusieurs personnalités qui ont pris la décision de protéger l’identité de leur progéniture sur les réseaux sociaux, la star a veillé à ce que le visage de ses petites filles n’apparaisse sur ses clichés. C’est ainsi que sur la photo, les petites lui font face, debout et dos à l’objectif. Elles étaient ravissantes dans de belles robes blanches. Quant à Amel Bent, elle était toute de blanche vêtue également, dans une combinaison vaporeuse et avec des imprimés animaux. Concernant la légende, on pouvait lire « Pleine lune ».

Après cette mise en bouche du 3 août, la chanteuse a encore régalé ses fans avec une nouvelle série de photo d’elle au lendemain du premier, c’est-à-dire ce mardi 4 août. Une nouvelle fois sur son compte Instagram, on peut la voir prendre la pose. La photo semble avoir été prise dans un restaurant, qui se trouverait au bord d’une plage de sable fin.

Sur le cliché, la belle chanteuse apparaît sans ses enfants. Elle est habillée d’une magnifique robe asymétrique rose et noire. On la découvre avec son joli teint bronzé, signe que la star profite bien du soleil à volonté. Pour sa légende, Amel Bent inscrit « Sur une plage abandonnée ».

De ces clichés publiés, les followers peuvent être rassurés, leur star passe de belles vacances en famille. Seul ombre qui pourrait assombrir le tableau, nulle trace de son mari Patrick Antonelli. Rappelons que ce dernier a eu il y a peu, des déboires avec la justice. Certains se demandent si son absence dans les clichés publiés signifie qu’il serait en prison pour les 4 ans dont il a écopé, ou si c’est lui l’auteur des sublimes photos… On ne pourra peut-être jamais y répondre !