Amel Bent de The Voice : cette tenue que les fans aiment tant, voici les photos !

Si certaines femmes ont pris du poids pendant le confinement, ce n’est clairement pas le cas d’Amel Bent puisqu’elle a eu l’occasion de se délester de près de 7 kilos.

Le résultat est très surprenant et même encourageant pour toutes celles qui voudraient la suivre sur ce chemin. Cette coach de The Voice âgée de 35 ans propose donc régulièrement des clichés de son quotidien, de sa nouvelle silhouette ou encore de sa petite famille.

Il faut alors s’abonner à son compte Instagram pour ne rien manquer.

Amel Bent possède un corps fin, musclé et un ventre plat

Les femmes ont tendance à préparer le Summer Body puisque les vacances d’été approchent à grands pas. Si certaines ont décidé de s’accepter comme elles étaient, d’autres veulent absolument fondre comme de la neige au soleil. En effet, il ne faut pas oublier que les complexes sont souvent cauchemardesques, d’où l’intérêt d’envisager une nouvelle alimentation et la pratique d’un sport. D’ailleurs, la coach de The Voice avait précisé que cette nouvelle ligne était due à son alimentation basée sur des fruits et des légumes.

Amel Bent affiche de belles tablettes de chocolat sur ce petit cliché très sympathique.

La chanteuse a adopté un haut assez léger et blanc qui contraste parfaitement avec le teint de sa peau.

Elle porte également un bas marron clair, une teinte très en vogue pour les vacances d’été.

Les photos d’Amel Bent sont alors très sympathiques puisqu’elle semble être passionnée par la mode.

Elle propose souvent des tenues sympathiques et ce fut un véritable défilé de mode sur les primes de The Voice. Avec cette nouvelle silhouette, elle n’a pas hésité à proposer des associations intéressantes qui pourraient plaire à toutes les femmes. Aujourd’hui, elle est très active sur les réseaux sociaux, mais elle clairement plusieurs cordes à son arc. En effet, elle a été découverte grâce à Nouvelle Star, elle a ensuite enchaîné les succès avant devenir une coach à part entière pour l’émission The Voice. Les fans ont tendance à laisser des commentaires élogieux sur son compte Instagram notamment pour l’encourager à continuer dans cette voie. Amel Bent peut alors compter sur le soutien sans faille de ses abonnés.

Une vraie déclaration d’amour d’Amel Bent

La jeune femme qui est désormais la maman comblée de plusieurs enfants a décidé de laisser un message à ses fans sur son compte Instagram. Dans ce dernier, vous pouvez découvrir qu’elle dévoile une vraie déclaration d’amour notamment pour remercier tous les fans qui peuvent la suivre depuis ses débuts dans le milieu de la chanson. Elle a eu l’occasion de recevoir des attentions positives de leur part et elle devait alors les remercier. Les fans sont nombreux en France et ils n’hésitent pas à être présents pour la chanteuse. Si cette dernière a besoin d’un petit coup de pouce pour que le moral soit au beau fixe, elle sait que sa communauté sera au rendez-vous. Amel Bent pourrait aussi leur donner quelques astuces pour obtenir ce corps de rêve qui demande forcément des efforts.

Les fans ont donc été agréablement surpris de la découvrir avec cette nouvelle silhouette alors que les vacances d’été se préparent. Elle est la maman de deux petites filles qui se prénomment Sofia et Hana. Elles sont parfois présentes sur les clichés, mais la chanteuse qui est en couple avec Patrick Antonelli semble vouloir garder son intimité et son jardin secret.