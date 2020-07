Amel Bent choque ses fans avec une photo d’elle sensiblement compromettante

Amel Bent : Alors qu’elle officie dans la nouvelle saison de « The Voice », aux côtés de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian, la chanteuse se montre très active sur les réseaux sociaux.

Visiblement fière d’un nouveau shooting photo, la jolie brune s’est empressée de le partager sur son compte Instagram, mais elle ne s’attendait certainement pas à la polémique qui a suivi, et qui a enflammé Internet. Bien qu’elle vive un moment difficile avec son mari, puisque celui-ci s’apprête à recevoir le verdict de son procès, l’interprète de « Ma Philosophie » a dû se justifier auprès de ses abonnés.

La photo compromettante postée par Amel Bent

Tout est parti par un cliché de la chanteuse, faisant partie d’une série de photographies artistiques, dont Amel Bent paraissait très fière. Alors que les scènes immortalisées ont été prises dans un décor très urbain, l’une d’entre elles a particulièrement choqué les abonnés de la jeune femme, au point que cette dernière ait dû supprimer l’image en question. En effet, la coach de « The Voice » y apparaît fumant une cigarette, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’a pas du tout plu à ses admirateurs. Face à la polémique que sa photo a pu créer, Amel Bent n’a eu d’autres choix que de retirer le post, non sans apporter une explication dans sa story Instagram.

« Jsuis pas un modèle, mais jdonne pas le mauvais exemple », a écrit la chanteuse dans un français approximatif.

Visiblement, l’artiste a pris conscience qu’il y a des choses qu’il ne vaut mieux pas montrer sur les réseaux sociaux, même si on va se l’avouer, les réactions ont peut-être été un tantinet excessives. Quoi qu’il en soit, on ne doute pas qu’Amel Bent fera bien plus attention à l’avenir.

La chanteuse traverse un deuil difficile

Décidément, la jurée de « The Voice » n’en finit plus de vivre des moments difficiles dans sa vie privée. En effet, après avoir appris que son époux serait fixé sur son sort judiciaire au courant du mois de juin, c’est dorénavant pour le décès d’un membre de sa famille que la chanteuse fait parler d’elle.

Il y a quelques jours, le lundi 27 avril plus exactement, elle s’est ainsi confié en story Instagram, révélant que son oncle était décédé .

. Visiblement très atteinte par cette perte, elle n’a toutefois pas partagé les raisons de cette disparition.

On espère donc que la roue va tourner très vite pour la chanteuse, même si la perspective du verdict judiciaire concernant son mari, Patrick Antonelli, ne laisse pas présager le meilleur pour la suite. Optimiste et positive en toutes circonstances, il va falloir beaucoup de force à la jeune femme pour dépasser tous ces tristes événements.