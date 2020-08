Amber Heard : Elon Musk lui offre un cadeau et elle devient complètement dingue. On vous dit tout !

On ne présente plus l’actrice Amber Heard. Celle qui a succédé à Vanessa Paradis dans le coeur de Johnny Deep et qui s’est ensuite mis en couple avec le milliardaire Elon Musk semble parfois confondre la vie avec des scénarios de films. Alors qu’elle était en couple avec le célèbre milliardaire, celui-ci a offert une voiture à sa dulcinée. Rien de choquant jusque-là, si ce n’est que ce somptueux cadeau a rendu la jolie blonde dingue.

Un luxueux véhicule

Amber Heard aime les belles choses et son petit ami milliardaire a voulu lui faire plaisir. Aussi le boss du constructeur automobile de Palo Alto en Califronie a-t-il offert un magnifique véhicule électrique à sa belle. Une Tesla est un cadeau somptueux. Il faut savoir que le prix de base de la TESLA dépasse déjà 40 000 euros. Nul doute que le milliardaire n’a pas offert le véhicule le moins cher de son usine à sa bien-aimée. Amber n’a jamais communiqué sur le modèle qui lui a été offert par son compagnon. Il est cependant fort probable que ce modèle soit le Roadster. Ce modèle est un petit bijou de technologie qui flirte avec les 180 000 euros.

On n’attire pas les mouches avec du vinaigre.

Qui a fait disjoncter la belle

Si Amber Heard s’est réjouit de ce beau cadeau, elle a cependant commencé à disjoncter pour une raison surprenante. Elle pensait que son magnifique cadeau l’espionnait. Selon sa mère, Amber lui a confié que sa voiture la surveillait. De telles allégations peuvent sembler surprenantes mais quand on connait les possibilités actuelles de la technologie, c’est tout à fait possible. Amber prétendait aussi qu’Elon Musk cherchait à systématiquement la contrôler. Elle disait ne rien pouvoir faire sans que ce dernier ne soit au courant. Il est certain qu’un véhicule truffé d’électronique peut comporter un traceur voire un dispositif permettant d’enregistrer des conversations téléphoniques, voire de les écouter à distance.

Si techniquement ce qu’avance l’actrice est tout à fait possible, se pose quand même la question de la crédibilité de la jeune femme. Il ne faut pas se mentir, la jeune femme est une habituée des procès contre ses ex. Elle a été poursuivie en justice par Elon Musk puisqu’elle voulait garder des embryons que le couple avait fait congeler du temps où l’actrice fréquentait le milliardaire.

Johnny Deep, un saint à coté d’Elon Musk

Et ce n’est pas sa seule procédure. Elle a aussi porté de très graves accusations contre Johnny Deep avec lequel elle était mariée pendant un peu moins de deux ans. Un retentissant procès vient d’avoir lieu à Londres, son ex-conjoint ayant attaqué le tabloïd « The Sun » en diffamation. Il faut savoir que celui-ci, sur les seuls dires de la texane, avait présenté la star comme un homme violent et agressif. Lors de l’audience, la jeune femme a dévoilé un autre visage, bien plus inquiétant. La jeune femme semble avoir un vrai problème avec la vérité. Elle n’hésite pas à transformer les choses, voire à mentir.

Concernant le milliardaire, la jeune femme met en avant la volonté de l’homme de tout contrôler. Paige, la mère de l’actrice n’a pas hésité à déclarer que comparé à Elon Musk, Johnny Deep était un saint. Ce dernier sera surement ravi de l’apprendre. Ce n’est pourtant pas ce que la jeune femme racontait quand elle parlait des prétendues violences de Johnny. Elle avait même réussit à persuader Elon de prendre en charge sa sécurité, la comédienne prétendant craindre son ex-mari. Hier Johnny, aujourd’hui Elon. L’actrice se fait bien davantage remarquer par les procédures auxquelles elle est mêlée que par son travail. D’ailleurs son prochain rendez-vous avec la justice est déjà connu. Il aura lieu en janvier 2021. Elle est poursuivie par l’interprète de Jack Sparrow pour diffamation.