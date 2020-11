Alix en froid avec Océane El Himer depuis sa rupture avec Benji ? Elle la clashe sur Instagram !

W9 peut remercier Alix. Grâce à elle, la chaîne de la TNT a battu son record d’audience à l’occasion de la diffusion des Marseillais aux Caraïbes. Pour rappel, Alix n’a pas rejoint l’aventure directement. Elle a laissé son petit-ami d’alors, Benjamin Samat, rejoindre ses compagnons pour la nouvelle saison. Comme chaque année, la production a accueilli de nouveaux candidats, comme Victoria (qui s’est mise en couple avec Paga), Éloïse (qui sort toujours avec Nacca, qu’elle a rencontré pendant le tournage) et surtout Océane, celle qui a réellement marqué la saison.

Océane sous le charme de Benjamin

Océane El Himer connaissait déjà Benjamin lorsqu’elle a rejoint l’aventure. Quelques petites années auparavant, elle était venue en tant que prétendante dans Les Princes de l’Amour aux côtés de sa soeur jumelle, Marine. Elles souhaitaient toutes les deux séduire le garçon, et c’est finalement Marine qui a réussi à faire craquer Benjamin. Avant qu’ils ne sortent ensemble durant le tournage des Marseillais vs Le reste du monde, les deux candidats ont partagé une brève histoire d’amour. Cela ne semblait aucunement déranger Océane puisqu’elle a directement montré à Benjamin qu’elle était intéressée. Un jeu de séduction a débuté sous les yeux des candidats, pas choqués (hormis Maeva, très proche d’Alix) et ce qui devait arriver arriva : Océane et Benji ont échangé un baiser.

En arrivant dans l’aventure, Alix a appris l’abominable vérité et son monde s’est écroulé sous les yeux des téléspectateurs, attristés tout comme elle par cette situation. Et si après quelques jours d’aventure, malgré de multiples confrontations, elle est repartie avec Benjamin, ce dernier est revenu dans la Villa seul, annonçant officiellement sa séparation avec celle qui partageait sa vie depuis plus d’un an (ils vivaient ensemble à Marseille dans une maison).

Océane critiquée, notamment à cause de sa manière de parler

Forcément, les téléspectateurs n’ont pas été tendres avec Océane. Ils l’accusent d’avoir ruiné une relation qu’ils appréciaient. Au lieu de s’en prendre à Benjamin, c’est Océane qui a pris toutes les critiques et insultes. Parmi les remarques faites par les internautes, beaucoup concernaient la manière de parler d’Océane. Cette dernière parle en effet très vite, ce qui fait qu’elle en oublie parfois d’articuler. De ce fait, W9 est parfois obligée de mettre des sous-titres pour que les téléspectateurs comprennent ce qu’elle dit. Elle partage cette caractéristique avec sa soeur jumelle, qui parle aussi vite qu’elle. Les internautes se sont amusés de leur confrontation dans Les Marseillais vs Le reste du monde, qui est rapidement devenu inaudible.

Cela n’a en tout cas pas échappé à Alix qui s’est gentiment moquée d’Océane, sans la citer. Mais il semble évident que cette petite pique la concerne. La page Instagram @alexotime a mis une vidéo d’un agriculteur de L’amour est dans le pré qui avait fait le buzz à cause de sa manière de parler, difficilement compréhensible. Alix n’a pas pu s’en empêcher puisqu’elle a commenté « ça me rappelle quelqu’un« , le tout accompagné d’un smiley qui pleure de rire. Un tacle gentillet.

Alix à la recherche de l’homme de sa vie

Après son aventure dans Les Marseillais aux Caraïbes, Alix s’est éloignée des plateaux de tournage. Elle devait reprendre sa vie en main, elle qui était fragilisée par sa rupture traumatisante et qui a suivi un régime pour grossir après sa perte de poids. Mais elle est désormais prête à aller de l’avant, puisqu’elle a participé aux Princes et Princesses de l’Amour. En tant que princesse, elle compte bien trouver l’amour. C’est tout ce qu’on lui souhaite, en espérant que cette dernière aventure télévisuelle se passe mieux que sa précédente et qu’elle nous offrira encore de belles séquences. Après tout, W9 compte désormais sur elle, Alix s’étant imposée comme une des candidates les plus emblématiques de la télé-réalité actuelle.