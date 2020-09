Alexandra Lamy : triste de l’éloignement de sa fille, pas confinée avec elle !

Alors que le coronavirus continue à mener toute la planète par le bout du nez, le confinement imposé commence à devenir particulièrement frustrant pour certains.

Parmi ces personnes, l’actrice Alexandra Lamy traverse un moment difficile, puisqu’elle n’est pas confinée avec sa fille, Chloé Jouannet, avec laquelle elle passe d’habitude la plupart de son temps.

À l’occasion de la fête de Pâques, il y a une semaine, l’ex-femme de Jean Dujardin n’a pas manqué de partager une jolie photo de cette dernière sur son compte Instagram, accompagné d’un doux message.

Alexandra Lamy, loin de sa fille, se montre très triste

Comme la plupart des Français, l’actrice Alexandra Lamy est enfermée chez elle, et tente comme elle le peut de s’occuper. Malheureusement, l’éloignement de ses proches commence à être difficile à supporter pour cette dernière, et particulièrement en ce qui concerne sa fille, Chloé Jouannet. Dimanche 12 avril, à l’occasion de Pâques, la jolie blonde a ressenti ce manque plus que jamais, certainement habituée à fêter cela en famille d’habitude. Afin de contrecarrer cette distance entre elles, Alexandra Lamy a décidé de partager une jolie photo de sa fille, encore enfant, sur son compte Instagram. En légende, celle-ci publie un message très nostalgique, qui ne laisse aucun doute sur l’émotion que vit la maman éloignée de la prunelle de ses yeux.

« Joyeuses Pâques à tous !!! Tu me manques mon bébé, j’aurais bien aimé chercher les oeufs avec toi. Je t’aime fort ! »



Les abonnés de la comédienne n’ont pas tardé à remarquer la tristesse de cette dernière, et ont bien sûr été nombreux à lui manifester leur soutien, au travers de différents messages dans les commentaires. Petit rayon de soleil dans la journée d’Alexandra Lamy, sa fille a elle-même commenté la photo avec une émouvante réponse : « Oh maman je t’aime ❤️ ».

La panique d’Alexandra Lamy face au coronavirus

Il y a plusieurs semaines, alors que la France connaissait ses premiers décès du coronavirus, de nombreux habitants anticipaient le confinement imposé par le gouvernement, en s’auto confinant par avance. Parmi ces derniers, Alexandra Lamy ne rigolait déjà pas avec le virus, et restait déjà sagement chez elle en trompant l’ennui comme elle le pouvait. Pour s’aider un peu plus, elle partage de nombreux moments de cette nouvelle vie sous confinement avec ses abonnés Instagram, parfois même à travers des mini-vidéos pleines d’humour.

Ainsi, dans celle du 15 mars, après une séance de ménage, l’actrice se questionnait sur le virus, en demandant à ses abonnés si on n’était finalement pas tous en train de paniquer, malgré ce que l’on nous disait dans les médias.

La jolie blonde n’a pas hésité à faire rire ses fans en prétextant que supporter mari et enfants, et inversement, allait être un enfer pour tout le monde.

Finalement, un mois plus tard, il semblerait que la comédienne se soit rendu compte elle-même de la portée de ses paroles, et il ne fait nul doute qu’elle aurait préféré supporter sa fille que de la voir éloignée d’elle. Espérons pour le bien-être mental de tous que cette situation prenne fin rapidement !