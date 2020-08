Alexandra Lamy : ce qu’elle n’osait pas faire après sa rupture avec Jean Dujardin

Alexandra Lamy s’est imposée au fil des années comme l’une des comédiennes les plus emblématiques du cinéma hexagonal, aussi à l’aise dans la comédie que dans le drame, même si c’est dans le registre comique qu’elle s’est faite connaître du grand public. C’est aux côtés de celui qui deviendra son mari qu’elle est devenue une star du petit écran, grâce à la série Un gars, une fille.

Mais la comédienne a réussi à passer du petit au grand écran et enchaîne désormais les rôles et les succès. Au mois d’août, elle est à l’affiche du film Belle-fille dans lequel elle interprète une femme qui doit jouer le rôle de la belle-fille idéale, alors que son amant d’un soir est tragiquement décédé et que sa mère en deuil cherche du réconfort. En pleine promotion, elle a parlé de son célibat.

Alexandra Lamy et Jean Dujardin, un couple à la vie et à l’écran

Si les fans étaient si choqués d’apprendre en 2014 le divorce du couple, c’est parce qu’ils se sentent proches d’eux. Chouchou et Loulou, les personnages qu’ils interprétaient dans Un gars, une fille, sont indissociables des deux acteurs. De plus, ils ont partagé à nouveau l’écran, notamment dans Les Infidèles, où ils interprètent un couple en crise le temps d’un segment.

Les voir à ce point épanouis personnellement et professionnellement donnait l’impression aux fans que le couple était solide. Mais comme toute personne, la vie à deux ne fonctionne plus parfois et le couple s’est donc séparé, après cinq ans de mariage (ils s’étaient dit oui en 2009). Aujourd’hui, Alexandra Lamy est célibataire et interprète d’ailleurs souvent des rôles de femmes seules qui finissent pas trouver l’amour, notamment dans Tout le monde debout, long métrage où elle rayonne.

Alexandra Lamy avait peur d’être jugée

Pour promouvoir le film Belle-fille, Alexandra Lamy joue le jeu des interviews et des entretiens. L’occasion pour elle de parler du film, mais également d’aborder sa vie privée, toujours selon le champ lexical du couple, du célibat et des belles-mamans.

Pour Femme Actuelle, elle a accepté de jouer au jeu « Oser/Pas oser ». Le journaliste lui a demandé ce qu’elle n’oserait pas dire à sa belle-mère. Et la réponse de la comédienne est directe : « Comme je n’ai personne, je n’ai pas de belle-mère, donc le problème est réglé« .

Alexandra Lamy assume totalement son célibat et en parle à coeur ouvert. Cependant, elle a profité de ce moment pour parler en règle générale de sa vie de célibataire et notamment la manière dont elle se percevait après son divorce, et surtout comment elle avait peur que les autres la perçoivent.

Les choses qu’elle refusait de faire seule après son divorce

Alexandra Lamy s’est donc confiée sur ces activités du quotidien qu’on attribue généralement aux couples (ou aux groupes de personnes) et qu’elle n’osait pas faire seule, pas habituée à être célibataire.

« Il y avait des choses au début du célibat que l’on n’osait pas, que je n’osais pas. C’est-à-dire aller manger toute seule au restaurant, aller dans un bar toute seule… Ce sont des choses que tu faisais en couple et que tu n’osais pas. Tu te disais ‘Mince, on va me juger et puis on va se dire ‘Oh là là, regarde, la pauvre, elle est toute seule au restaurant…’ »

Puisqu’elle en parle au passé, on peut imaginer que l’actrice est désormais totalement débarrasser de ses craintes irrationnelles que partagent sans doute une bonne partie de la population, constamment effrayée à l’idée d’être jugée.

On imagine mal Alexandra Lamy rester célibataire tant elle impressionne de charme et de gentillesse. Avec les années et une carrière bien remplie, elle a réussi à s’imposer comme une actrice incontournable. Si elle n’a pas encore remporté d’oscar comme son ex époux, elle n’a pas à rougir en regardant sa carrière, elle dont le jeu est généralement acclamé par les critiques et les téléspectateurs. Les fans de l’actrice seront en tout cas ravis de la revoir dans Belle-fille, au cinéma dès le 19 août.