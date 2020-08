Alexandra (Koh Lanta) révélation suprenante : elle revient sur les raisons de son abandon !

Alexandra (Koh Lanta) : elle ne fera pas les poteaux de Koh Lanta !

On peut dire que la déception doit être de taille pour la candidate Alexandra qui était sur le point d’être dans les tous derniers finalistes de l’aventure Koh Lanta. En effet, l’aventure, qui dure plusieurs semaines, n’est pas simple à gérer pour les aventuriers qui doivent redoubler d’efforts sans cesse et montrer qu’ils ne sont pas au bout de leurs capacités physiques.

Mais chaque année, il y a malheureusement des surprises, comme des abandons dû au corps qui se met à lâcher… Une épreuve qui peut se révéler difficile pour les candidats qui souhaitent continuer l’aventure mais dont l’état de santé ne le permet pas. Ce serait vraisemblablement ce qu’il s’est passé avec l’aventurière Alexandra cette année qui a accordé une interview exclusive au magazine PurePeople où elle est revenue sur son abandon.

En effet, alors qu’elle était aux portes de la finale, la candidate a tout abandonné au dernier moment, en pleine épreuve d’orientation où elle a été évacuée d’urgence pour des raisons médicales. Aurait-elle pu remplacer Claude, Naoil ou Inès sur les poteaux si elle n’avait pas abandonné ? Personne n’en doute, car la candidate et aventurière a su montrer qu’elle était dévouée et déterminée à gagner.

Mais que s’est-il passé ? Et bien alors qu’Alexandra cherchait ses repères lors de l’orientation, la candidate de Koh Lanta a fait une chute de tension qui l’a complètement clouée au sol. Quant à Moussa, il n’a tout simplement pas réussi l’épreuve d’orientation. Dans l’interview qu’elle a accordée à PurePeople, elle est donc revenue sur cette épreuve difficile pour elle, qui ne se voyait jusque-là pas du tout abandonner l’aventure Koh Lanta, elle qui se voyait déjà sur les poteaux et grande gagnante du jeu de téléréalité !

Alexandra (Koh Lanta) : elle se confie sur son abandon dans l’aventure Koh Lanta !

Dans l’interview qu’elle a accordé au magazine, la candidate Alexandra est revenue sur son parcours, où elle a fait effectivement une aventure brillante où elle a toujours su rester dans le plus grand des calmes.

Concernant son départ de l’aventure, elle se confie et avoue même que cela l’a fait pleurer, et même pire : elle aurait eu du mal à l’accepter. Mais la fatigue était à un point si important qu’elle ne pouvait décemment pas continuer et prendre de risque. Selon les professionnels de santé qui ont diagnostiqué la candidate, Alexandra de Koh Lanta aurait fait une baisse de tension au bout de deux heures de parcours d’orientation. Mais ce n’est qu’après trois ou quatre heures selon l’interview qu’elle a accordé que son état de fatigue s’est empiré. C’est alors qu’elle a été contrainte d’abandonner l’aventure Koh Lanta définitivement.

Elle se confie en revanche sur son état de santé passé le malaise, et avoue qu’elle s’est très rapidement remise de son malaise, notamment grâce aux professionnels de santé qui se sont occupé d’elle et de la nourriture ! En effet, les candidats de Koh Lanta doivent faire face au quotidien à des restrictions alimentaires très fortes, et la perte de poids est bien souvent au rendez-vous pour bon nombre d’entre eux. Cela a été le cas pour la candidate Alexandra qui aurait perdu une dizaine de kilos pendant l’aventure Koh Lanta.

Une épreuve difficile pour la candidate qui affirme à très juste titre que le mental est très important sur un jeu de téléréalité comme Koh Lanta, alors que c’est son corps qui n’a visiblement pas supporté la fin de l’aventure. Pour autant, la candidate de Koh Lanta peut être très fière de son parcours exceptionnel dans l’aventure, et nul ne doute qu’elle aurait très bien pu faire partie des tous derniers finalistes, jusqu’à aller à la fameuse épreuve des poteaux tant redoutée par les candidats de Koh Lanta !

Mais qui sera le grand gagnant de l’aventure cette année ? Et bien nous aurons la réponse la semaine prochaine, dans une émission qui devrait être exceptionnelle…