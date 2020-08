Alex Goude : les terribles menaces qu’il a dû affronter après son coming-out ! C’est scandaleux !

Les personnalités publiques homosexuelles ou bisexuelles ont de plus en plus tendance à ne pas cacher leur sexualité, mais à au contraire à en parler librement. Certains pensent que cela peut cependant nuire à leur carrière, la société étant encore faite pour les personnes hétérosexuelles, celles qui font parties de ce qui est considérée comme la norme.

Mais la société évolue cependant, et les stars de la télévision, de la chanson ou du cinéma sont de plus en plus nombreuses à parler au grand jour de leur orientation sexuelle, ce qui n’est en revanche – bien évidemment – pas du goût des homophobes et bien pensants conservateurs. L’animateur Alex Goude a décidé de revenir en détail sur les conséquences de son coming-out.

Le coming-out d’Alex Goude remonte à 2015

C’est à l’occasion d’une interview au magasine Gala que celui qui présentait alors La France a un Incroyable Talent a décidé d’assumer pleinement sa sexualité, et de révéler sa vie de famille. En plus d’être tenus au courant de sa sexualité, les lecteurs apprenaient en outre qu’il était heureux en couple (avec un dénommé Romain) et qu’ils étaient les heureux parents d’un enfant, né par GPA aux États-Unis.

Sur Twitter, l’animateur s’est senti « libéré, délivré » lorsqu’est sortie cette interview, accompagnée pour l’occasion d’une jolie photo le présentant avec son époux et leur fils.

Les critiques ont eu raison de son couple

Mais l’annonce publique de sa sexualité et de la naissance par GPA de son enfant – le débat autour de la GPA est toujours houleux – Alex Goude a reçu de nombreuses menaces, dont certaines sont réellement terrifiantes. « Je n’ai jamais eu autant de menaces de mort, de menaces de kidnapping de mon fils, de poursuites, de menaces de découpage de mon corps… C’était l’enfer, ça a été hyper violent. A chaque fois je portais plainte, mais il n’y a pas eu de suites ».

Mais Alex Goude se concentre, à l’instar de David Galienne le gagnant de Top Chef, sur le positif, l’annonce de son homosexualité et de son homoparentalité ayant aidé beaucoup de personnes qui lui ont fait savoir : Il y a un truc que je ne regrette pas, c’est le bien que ça a pu faire, à des tas d’enfants qui m’ont écrit, des tas d’adultes qui m’ont écrit, des vieux aussi qui grâce à moi se sont dits c’est possible, je peux être heureux, me marier, avoir un enfant, un chien. Je n’ai jamais eu autant de lettres et de messages d’amour qu’à ce moment-là ».

Alex Goude ne médiatisera plus ses relations

Malheureusement, Alex ne partage désormais plus la vie de Romain. La médiatisation de leur couple et les nombreuses menaces ont eu raison de leur équilibre. Romain est désormais à nouveau marié et les deux ex époux s’entendent très bien. Alex compte même partir en vacances avec Romain et son nouveau mari.

Il semble en tout cas avoir retenu les leçons du passé. Pour vivre heureux, vivons caché ? Il semblerait qu’il souhaite adapter cet adage à sa vie pour l’avenir : « J’ai appris la leçon, je suis vacciné. Je ne veux plus médiatiser mon couple. Ça m’a coûté très cher« .

Alex Goude loin de son fils pendant le confinement

Alex Goude se trouvait à Paris pendant le confinement et son fils Elliot à Las Vegas. Impossible pour eux de se voir, surtout compte tenu la gravité de la situation outre-Atlantique. Mais Alex le sait, la première chose qu’il fera dès lors que ce sera possible sera de voir son fils.

Mais il indique qu’ils s’appellent tous les jours sur Face Time et qu’Elliot suit son père à la télévision : « Il peut me voir à la télé, il est content il voit son papa tous les jours ce qui est un peu nouveau pour lui. (…) Aller le voir, c’est la première chose que je ferai après le déconfinement mais on va attendre quand même que ça se calme un peu partout (…) Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps... »

Le présentateur est en effet très présent sur France Télévision, avec notamment trois émissions qui ont débuté en 2020 : La Maison Lumni, Jouons à la maison et Tous prêts pour la dictée ! qu’il anime avec Marie-Sophie Lacarrau. Alex Goude ne devrait donc pas présenter à nouveau La France a un incroyable talent après le départ de David Ginola.