Alessandra Sublet : ses fans s’indignent sur les réseaux, découvrez pourquoi !

Le temps semble n’avoir aucun effet sur la belle Alessandra Sublet. Année après année, celle-ci est en effet, toujours aussi belle et naturelle, continuant de faire chavirer les cœurs partout dans l’hexagone. La belle brune est suivie par près de 300 000 internautes sur Instagram, une belle communauté qui profite de beaux clichés de la demoiselle, qui n’hésite pas à partager un peu de son quotidien avec les internautes.

Elle restait néanmoins relativement discrète à propos de sa vie privée depuis quelques mois. D’ailleurs, lorsqu’on lui demandait si elle était célibataire, elle n’hésitait pas à laisser entendre qu’elle n’avait personne dans sa vie actuellement. Cependant, il semble que cela n’ait pas été tout à fait honnête. En effet, l’animatrice a récemment publié un cliché qui a étonné toute la toile : une photo d’elle en compagnie de son tout nouveau boyfriend, plutôt beau gosse qui plus est.

Cette photo a agité la toile ces derniers jours, savez-vous pourquoi ?

Une grande surprise

Alessandra Sublet et ce jeune garçon prénommé Jordan ont été vus ensemble il y a un peu plus d’un an déjà, lors d’un match au Stade de France. Mais à cette époque, il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait d’un ami, ou d’une personne plus intime pour Alessandra. Cette semaine, elle a finalement fait taire toute rumeur sur son célibat, en publiant ce cliché plutôt sensuel. Ils apparaissent tous deux vêtus de tenues plutôt estivales, comme s’ils revenaient de la plage, et Alessandra dépose un petit bisou sur sa joue. Nul doute qu’il y a plus que de l’amitié entre eux, et on en a la preuve définitive en lisant le commentaire qui accompagne la photo : « we call it love », ou « on appelle ça l’amour », en Français. Un petit cœur noir accompagne la citation, ainsi qu’un #jo. Cela laisse assez peu de place au doute n’est-ce pas ?

Il s’agit en quelque sorte d’une officialisation donc, pour les deux amoureux. Celle-ci intervient après un divorce relativement récent, à l’issue d’un mariage avec Clément Miserez, avec qui elle a eu deux enfants âgés de 6 et 8 ans.

Un jeune, très jeune homme

Même si elle est toujours aussi radieuse, Alessandra Sublet a fêté ses 43 ans. Son compagnon de son côté, n’a encore que 30 ans, et c’est avant tout cela qui a attiré le regard des internautes cette semaine. Ceux-ci, pour beaucoup, se sont indignés de voir qu’Alessandra Sublet pouvait s’afficher avec un homme de 13 ans de moins qu’elle. Mais après tout quelle importance, s’ils s’aiment !

Elle a d’ailleurs su répondre parfaitement aux commentaires désagréables, et a bien mis en valeur tous ceux qui allaient dans son sens, c’est-à-dire celui de l’amour, qui n’a finalement pas d’âge, lui. Qui plus est, ils forment tous deux un beau couple comme vous pouvez le constater sur le cliché !

On sent une petite pointe de jalousie chez certains, sans le moindre doute. En effet, Alessandra Sublet est une belle femme, et elle est plutôt convoitée. Quelle déception pour certains de ses fans de voir que ce n’est plus un cœur à prendre, et qu’en plus de cela, elle a réussi à se trouver un bel amoureux jeune et charmant !

On leur souhaite énormément de bonheur, et de passer un très bel été. Nous ne manquerons pas de les suivre dans les semaines et les mois à venir, afin de vous donner des nouvelles sur leur histoire d’amour !