Alessandra Sublet : ses fans réagissent en découvrant son tout jeune compagnon !

Elle a beau avoir la quarantaine passée, Alessandra Sublet reste parmi les femmes françaises les plus séduisantes, selon les téléspectateurs. En effet, cette belle brune a toujours fait des ravages, grâce à son sourire qui chavire, et son beau regard vert. Et jusqu’ici, elle fut relativement discrète concernant sa vie privée : tout le monde la pensait célibataire en ce moment. Pourtant, il n’en est rien, et elle vient de le prouver sur Instagram, en postant une photo qui a sans doute rendus jaloux de nombreux Français. On la retrouve en compagnie d’un jeune homme, et ce cliché a fait couler beaucoup d’encre. Il a littéralement fait le buzz auprès des fans de la jeune femme, et des autres aussi ! Il s’agit sans doute pour elle une manière d’officialiser son couple tout neuf, alors que ses propos laissaient croire qu’elle n’avait personne dans sa vie.

Une volonté de laisser croire qu’elle est célibataire ?

Il est vrai que les internautes ne s’y attendaient pas une seconde. Cela faisait en effet un petit moment qu’elle laissait entendre à tous qu’elle n’avait personne dans sa vie. Ses dernières interviews étaient en effet plutôt vagues sur le sujet, et il était difficile d’imaginer qu’elle puisse avoir quelqu’un dans sa vie. Et pourtant, elle a étonné tout le monde avec ce cliché.

On la retrouve en petite tenue, avec un short ultra court qui dévoile ses belles jambes. Elle est accompagnée d’un jeune homme, qu’elle embrasse sur la joue. Celui-ci porte une chemise ouverte, et semble lui aussi à deux doigts d’aller se baigner, ce qui laisse entendre qu’elle est partie probablement en vacances avec elle.

Si l’on en croit le hashtag qu’elle a publié avec la photo, ce jeune homme semble s’appeler Jo. Il s’agirait donc de son tout nouveau compagnon, d’autant qu’elle a commencé « we call it love ». Cela nous laisse rêveurs !

On découvre l’identité de son compagnon

Quelques jours avant d’officialiser, on vu apparaître le jeune homme dans une story de l’animatrice, et elle l’avait taggé : son nom est donc Jordan Deguen. Bien évidemment, les internautes se sont amusés à rechercher qui est ce nouvel amoureux, et ont découvert qu’il s’agissait d’un chef d’entreprise, à la tête de Coriprod. Qui plus est, il serait né le 5 octobre 1989 et n’a donc que 30 ans. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a donné lieu à de nombreuses réactions d’internautes, qui ont été très surpris de la découvrir en compagnie d’un homme aussi jeune !

Surpris par la différence d’âge

Les réactions des internautes n’ont pas toujours été très sympathiques malheureusement. Elle a donc dû essuyer de nombreuses critiques de la part de ses fans, qui n’ont pas hésité à lui faire remarquer que le jeune homme avait 13 ans de moins qu’elle. Néanmoins, elle a décidé surtout de ne pas s’embarrasser de ce type de critique pas vraiment constructive, et a plutôt salué les commentaires agréables. Le jugement n’a pas l’air d’altérer son bonheur, et c’est tant mieux pour elle ! Cela lui permet de vivre sa vie de jeune maman en toute tranquillité, en étant accompagnée de quelqu’un qu’elle aime, et avec qui les choses semblent bien se passer. Après tout, l’âge n’est qu’un nombre !

Chez Barbanews, on souhaite beaucoup de bonheur à Alessandra dans sa vie amoureuse, et dans son quotidien de maman !