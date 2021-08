Alessandra Sublet scandalise les internautes: Vêtue d’un chemisier transparent et d’un soutien-gorge apparent, l’animatrice est au cœur des critiques !

La cérémonie des Gérard de la télévision s’est récemment déroulée au théâtre Daunou à Paris. À cet évènement, étaient présentes des célébrités du PAF dont celles qui savent rire d’elles-mêmes. Parmi ces dernières, on identifie Alessandra Sublet avec son beau sourire, vêtue de manière assez captivante.

L’animatrice Alessandra Sublet invitée sur le plateau de TF1

Hier soir, 2.5 millions de téléspectateurs étaient devant #DuosMystères 🎉

L’émission a mené le #leadership avec de belles performances sur cibles :

✅ 25% de PdA Frda-50 ans

✅ 25% de PdA 15-34 ans

✅ 23% de PdA 25-49 ans

Bravo à @alsublet & aux équipes ! 👍👏 pic.twitter.com/AxXGDUa0oD — Duos Mystères (@DuosMysteres) August 21, 2021

Le 20 août 2021 était marqué par des retrouvailles effervescentes entre plusieurs célébrités. C’était en effet dans le cadre de la nouvelle édition de l’émission Duos Mystères sur TF1. Pour ouvrir le bal, Amir et Jeff Panacloc avec l’interprétation du titre Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine.

Par la suite, plusieurs duos de personnalités ont emboîté le pas. Parmi eux, Marc Lavoine et son frère Francis, Anggun et Iris Mittenaere, Kendji Girac et Tyac. Étaient également de la partie Hervé et Cécile Cassel, Elsa Lunghini et Vincent Delerm, puis Natasha St Pier et Aria Crescendo. On ne saurait boucler cette liste sans mentionner Antoine Duléry et Dany Brillant puis Axel Bauer et Florent Pagny. Tous, ont su remplir d’émotions les téléspectateurs.

Toutefois, ces célébrités ne sont pas les seules à avoir provoqué des sensations. En effet, Alessandra Sublet, présentatrice de l’émission a aussi suscité l’étonnement auprès des internautes. La présentatrice vedette de Duos Mystères s’est mise au centre de l’attention, mais pas pour ses aptitudes vocales ou artistiques.

La présentatrice Alessandra Sublet au centre de l’attention

C’est en effet sur Twitter que la jolie brune s’est fait remarquer pour son style vestimentaire sexy. Vêtue d’un chemisier noir transparent laissant voir sans le moindre effort son soutien-gorge, Alessandra Sublet portait un pantalon en cuir. Il faut même préciser que ce pantalon était de couleur rouge et très moulant.

Assimilée à Catwoman, l’ex de Clément Miserez a fait monter la température sur les réseaux sociaux. On dirait presque qu’il s’agit d’un club de cuir entre elle et Florent Pagny. C’est du moins ce qu’on peut lire dans le commentaire humoristique d’un internaute. Celui-ci a bien fait de remarquer que la présentatrice et le chanteur étaient tous les deux vêtus de cuir.

Une autre téléspectatrice en commentaire n’a pas pu s’empêcher de donner son avis sur le style d’Alessandra. Elle va plus loin en ajoutant que Cristina Cordula de La Reine du Shopping pourrait même valider le look de la présentatrice.

Les internautes veulent en savoir plus sur le style de l’animatrice

Plusieurs convoitent visiblement le célèbre style qui a suscité beaucoup de questions de la part des Twittos. Malheureusement, Alessandra n’a toujours pas donné la moindre information sur la provenance de son chemisier. Toutefois, certains observateurs ont remarqué qu’il s’agit d’une tenue répétée.

En effet, selon certains internautes, il s’agirait d’un ensemble vestimentaire que la présentatrice avait déjà mis lors d’un prime précédent. La belle brune était vêtue de cette même combinaison à l’occasion d’un prime récent d’un mois diffusé le 12 juin 2021. Alessandra Sublet aurait-elle un réel coup de cœur pour ce look ?