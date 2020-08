Alessandra Sublet : elle s’affiche avec un homme 13 ans de moins qu’elle !

Belle et célèbre, Alessandra Sublet était jusqu’alors la célibataire à séduire. Cette jeune maman a en effet tout pour plaire : elle charme toute la France avec son sourire ravageur ainsi que ses magnifiques yeux verts. Et depuis quelques mois, elle nous a bien fait marcher ! Elle a en effet joué un peu avec les nerfs des journalistes people, en affirmant autant qu’elle pouvait qu’elle était célibataire et comptait le rester pour le moment, afin de s’occuper de sa famille. Elle avait néanmoins avoué avoir déjà commencé à refaire sa vie, en ayant un nouveau compagnon à l’issue de son divorce, une histoire qui n’aurait pas duré visiblement, puisqu’elle a affirmé ne plus être avec cette personne.

Les célibataires de France se réjouissaient donc déjà à l’idée de pouvoir gagner le cœur de la belle brune, mais cela ne sera hélas pas possible : celle-ci a en effet fait une belle révélation sur sa vie personnelle, par le biais de son compte Instagram, qui a surpris toute la France !

Un amoureux sur son compte Instagram

Alessandra a donc décidé enfin de nous présenter celui qui partage sa vie… alors qu’elle nous laissait croire qu’elle était encore seule ! Et il s’agit d’un tout jeune homme. Elle a publié une belle photo de leur couple, très sensuelle, dans laquelle ils sont tous deux en tenue légère estivale, et s’affichent très proches et complices, avec un beau baiser sur la joue. Cela fait rêver !

Bien évidemment, l’enquête a été menée de manière à savoir qui est ce jeune garçon. son prénom est Jordan, et il s’agit d’un jeune chef d’entrepris. Jeune, parce que celui-ci est né en 1989, ce qui signifie qu’il a à peine 30 ans, quand la brune a 43 ans. Cela a beaucoup surpris les fans de l’animatrice, qui a été obligée de répondre à certaines remarques un peu désobligeantes, sur son compte Instagram.

Un jeune compagnon pas toujours bien accueilli

Il ne fait aucun doute qu’ils sont très beaux tous les deux, mais certains jaloux (probablement) n’ont pas résisté à la tentation d’y aller de leur petit commentaire en découvrant ce cliché plutôt intime. Certains ont en effet dénigré leur histoire, de par leur différence d’âge, de plus de 10 ans. Néanmoins, la belle animatrice a décidé de ne pas y prêter réellement attention. Il faut croire que c’est son bonheur qui compte plus que tout aujourd’hui, et qu’elle ne va pas construire son quotidien en fonction des commentaires qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux !

Bien heureusement, elle a également reçu quelques remarques très bienveillantes de la part de certains fans, qui ont souhaité rendre hommage à cette bonne nouvelle, et à cette histoire d’amour. Elle s’est donc plutôt penchée sur les encouragements reçus que sur les critiques et elle a bien raison !

Mais depuis quand cette idylle a-t-elle commencé ?

L’histoire, même si elle est clairement révélée aujourd’hui, ne date pas d’hier. Néanmoins, on n’avait pas encore la preuve qu’Alessandra et Jordan partageaient déjà une histoire d’amour ! Ils avaient été aperçus au printemps 2019, lors d’un match de football, au Stade de France, au cours d’une rencontre éliminatoire, entre la France et l’Islande. Leur idylle était-elle déjà commencée, ou faisaient-ils seulement connaissance au moment de cette rencontre ? Nous le saurons peut-être un jour ! D’ici là, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et d’amour.