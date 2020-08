Alerte pour Terminator : Arnold Schwarzenegger est enfin grand-père à l’âge de 73 ans !

Une nouvelle qui réchauffe les cœurs et en particulier celle de l’ancien gouverneur de Californie. Katherine Schwarzenegger et le beau comédien de 41 ans, Chris Pratt ont ainsi donné naissance à leur premier enfant.

Une love story entre un superhéros Avengers et la fille du héros de Predator

Chris Pratt devient une seconde fois papa, après la naissance du fruit de son union avec la belle blonde Anna Faris, dont il a divorcé en 2017 après 8 ans de mariage. L’actrice et lui ont un petit garçon de 7 ans prénommé Jack.

Katherine quant à elle, s’est mariée avec Chris en juin 2019 à Montecito, en Californie, suite à un coup de foudre, seulement un an après le début de leur relation. Ce ne sera pas pour déplaire à Jack qui semble très proche de sa belle-mère et tout à fait à l’aise au sein du nouveau cocon familial.

« Jack est très spécial pour elle. Elle aime vraiment être avec lui et le voir grandir. Elle veut être une belle-mère formidable et faire tout ce qu’elle peut pour lui fournir un environnement chaleureux et aimant » a justement récemment confié une source proche du couple à E ! News en 2019.

Un bébé choyé dans le clan Schwarzy

C’est ainsi le frère de la nouvelle maman qui a témoigné et confirmé cette naissance dimanche 9 août alors qu’il flânait dans un marché californien à Santa Barbara. Patrick a rassuré le public sur l’état de santé des parents :

« Ils vont très bien. Je viens de lui acheter un petit cadeau ».

Le jeune homme de 26 ans n’a néanmoins pas pu nous renseigner sur le sexe du bébé ni sur la date exacte de sa naissance.

L’ensemble des proches de ce nouveau-né s’est réuni le vendredi 7 août. Maria Shriver, 64 ans et Arnold Schwarzenegger ont alors été aperçus accompagnés de leurs enfants, les frères et sœurs restants en train de rendre visite au couple nouvellement papa et maman.

À peine plus tardivement, c’est la mère de Katherine qui a choisi de repasser seule au domicile du nourrisson.

Les parents étant extrêmement discrets sur l’arrivée d’un nouvel habitant au sein de la famille californienne sur leur vie privée en générale, c’est la nouvelle grand-mère qui a confirmé aux fans cette grossesse très attendue le 1er mai dernier.

« Tu vas avoir un autre membre de la famille », avait-elle lancé à son gendre invité sur sa série Instagram #HomeTogeher.

On imagine ainsi aisément Arnold Schwarzenegger être un parfait papi poule !