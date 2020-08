Alain-Fabien Delon : sa rentrée sur tous les fronts

Sur Instagram, il annonce son tout nouveau projet. Habitué des studios photos, Alain-Fabien Delon incarne désormais une nouvelle marque, en cette rentrée 2020. Le plus jeune fils d’Alain Delon prête ses traits à la nouvelle collection de prêt-à-porter Mango. Une annonce qui semble avoir fait la fierté des membres de sa fille.

Son grand frère Anthony, notamment, s’est empressé de commenter les publications : « Top Frangin ! », a noté l’acteur. Sa mère Rosalie van Breemen, pour sa part, a montré son soutien en utilisant le hashtag « #ProudMom » (signifiant « Maman fière » en français).

Une nouvelle collection baptisée City Of Lights, ou ville lumière, pour laquelle l’acteur a travaillé auprès des stylistes. Sur son site, la marque a pris le temps de poser quelques lignes pour évoquer l’esprit de ces nouveaux visuels : « Trouver l’inspiration a été l’obsession des artistes à travers l’histoire. Heureusement certains lieux en offrent à foison. C’est le cas de Paris, qui a illuminé des générations d’intellectuels. Aujourd’hui, l’acteur Alain Fabien Delon s’inspire à nouveau des rues de la ville et de son patrimoine. »



Une plongée dans le travail, pour dépasser une rupture difficile

Au début de l’été, Alain-Fabien Delon annonçait sa séparation avec l’ancienne animatrice de TPMP, Capucine Anav. Une relation de plus de trois ans, qui avait été particulièrement médiatisée. La rupture en question aurait eu lieu avant la période de confinement, au début du printemps dernier.

Auprès du magazine Gala, l’ancienne star de Secret Story 6 s’était confiée : « Notre relation s’est terminée d’elle-même. Au bout d’un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés… C’est quelqu’un que je respecte énormément. Avec qui j’ai vécu trois années incroyables. On s’est séparés parce que nous n’aspirions plus au même mode de vie. Je serai toujours là pour Alain-Fabien. Trois ans, ça ne s’oublie pas. »

Depuis cette séparation, la jeune femme semble avoir retrouvé l’amour dans les bras d’un autre. Une nouvelle relation que Capucine Anav entend protéger du regard médiatique. « J’ai quelqu’un dans ma vie, je suis très heureuse, très épanouie. Mais je veux protéger notre relation au maximum. Mon copain n’a pas l’habitude d’être exposé et ça me va très bien », explique-t-elle.

Une actualité dense et diverse

Pour repartir du bon pied, et se concentrer sur sa vie professionnelle, Alain-Fabien Delon multiplie les projets en cette rentrée. Dès le 3 septembre prochain, le jeune homme figurera dans la nouvelle série de TF1, intitulée « Grand Hôtel ». Le fils d’Alain Delon partagera la vedette avec des grands noms du cinéma français, comme Hippolyte Girardot, Carole Bouquet, ou Anny Duperey.

Après le petit écran, Alain-Fabien se montrera également sur le grand. Le 5 octobre prochain, son nouveau long-métrage, « Un monde ailleurs », fera sa grande sortie dans les salles obscures. L’acteur y apparaitra alors en pleine forêt tropicale, dans un isolement total en Amérique du Sud.

Accompagné de quatre acolytes, il entreprendra une épopée pour atteindre un guérisseur.

Un film qui présentera également le jeu d’un autre fils d’acteur. Emile Berling, fils de Charles Berling, jouera lui aussi aux côtés d’Alain-Fabien Delon. Une rentrée sur les chapeaux de roues, pour celui qui incarne la maison Dior depuis 2015.