Ahmed Sylla pousse un coup de gueule pour défendre la chanteuse Wejdene et se fait lyncher !

C’est une publicité dont la très jeune chanteuse Wejdene se serait bien passée ! En effet, alors qu’elle n’est encore qu’une jeune adolescente, cette dernière à fait un carton avec sa chanson Anissa. Mais Wejdene a profité de l’occasion pour sortir un titre qui s’est rapproché de celui-ci tant sur le fond que sur la forme avec Coco : une décision qui avait énervé une partie de sa communauté, déçue de voir tant de ressemblances entre les deux chansons.

Mais les faux pas de la chanteuse ne se sont pas arrêté la. Alors qu’elle a tout récemment été invitée dans l’émission de Yann Barthès Quotidien qui est diffusée sur TMC, les téléspectateurs de l’émission ont également lynché la jeune femme, ne comprenant pas sa présence sur le plateau.

A post shared by TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) on Sep 3, 2020 at 12:07pm PDT

View this post on Instagram

Alors qu’elle a tout juste 16 ans, ces remarques blessantes envers la chanteuse sont probablement difficiles à gérer pour son jeune âge, mais Wejdene n’en démord pas et s’apprête à sortir son premier album. Mais heureusement, la chanteuse peut néanmoins compter sur le soutien d’une partie de sa communauté et de certaines personnalités françaises, dont Cyril Hanouna, l’animateur phare de Touche Pas à Mon Poste sur C8.

Mais hier, c’est le soutien d’un humoriste qui a attiré les fureurs des internautes. En effet, les remarques négatives et les attaques contre Wejdene n’ont clairement pas plu à Ahmed Sylla, et il compte bien le faire savoir !

Les Etats Unis que certains chérissent fooort, auraient encouragés et fait de @WejdeneOfficiel une star, ici … critiques sur critiques, on lui prête des relations avec tout internet 🤷🏾‍♂️… let it go les cocos , buvez un peu d’eau et mangez des châtaignes.#CestFouCa 😇

— Ahmed Sylla (@Ahmed_Sylla) September 8, 2020