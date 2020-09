Ahmed Sylla dans Nos terres inconnues, il découvre les Pyrénées, le coronavirus a empêché un voyage lointain

Généralement, lorsque vous suivez les péripéties de Raphaël de Casabianca, c’est pour partir à la découverte du monde entier. Avec la crise sanitaire qui frappe de plein fouet la France et d’autres pays, un tel départ à l’étranger n’était sans doute pas envisageable. Toutefois, notre pays propose de vrais trésors qui méritent d’être connus. Ce n’est pas la première fois qu’une émission doit revoir ses plans. En effet, Koh Lanta sera aussi proposé en France, mais pas sur le territoire métropolitain. En effet, il y a de nombreuses zones françaises en dehors.

Ahmed Sylla revient de son voyage aux Pyrénées

Si vous appréciez la nature, vous serez comblé par ce nouveau numéro tourné pour France 2. Le concept est certes connu puisque vous avez une célébrité, un professionnel et le but consiste à les suivre dans leur découverte. Auparavant, le programme portait un autre nom, mais le format était identique. De nombreuses célébrités du petit écran ou du cinéma voire des humoristes ont accepté de partir à l’aventure même sur des chaînes concurrentes. A chaque fois, le dépaysement est total et les émotions sont clairement au rendez-vous.

Vous étiez 3 millions hier soir sur @France2tv pour ce nouveau numéro de @RDVETI avec @nawellmadani. Un très beau score face à la tornade Harry Potter. Merci pour votre fidélité, vos milliers de messages me touchent énormément. Encore bravo à toutes les équipes du film! #rdveti pic.twitter.com/MRdevFBeDZ — Raphael deCasabianca (@RdeCasabianca) May 27, 2020

Vous vous souvenez peut-être de l’émotion partagée par Muriel Robin. Cette fois, c’est donc Ahmed Sylla qui part .

. Cet humoriste est largement connu de la jeune génération, il est aussi présent sur les réseaux sociaux.

Celui qui remplace Frédéric Lopez à savoir Raphaël de Casabianca précise qu’il revient d’un nouveau voyage avec Ahmed Sylla.

L’humoriste fait aussi sensation dans les émissions d’Arthur, il est invité régulièrement.

Comme le coronavirus empêche forcément les voyages à l’étranger pour de telles excursions, c’est en France que le duo a décidé de se promener, et plus précisément dans les Pyrénées. Ce format remplace donc Rendez-vous en terre inconnue, car si le présentateur a changé, le concept de l’émission reste identique. Certains internautes ont d’ailleurs tendance à le critiquer, car il n’a pas la même fougue que Frédéric Lopez. Dans tous les cas, le nouveau numéro sera dévoilé prochainement sur France 2. Aucune date ne semble être partagée.

Ahmed Sylla débarque dans le Pays basque

Sur le compte Twitter, vous avez donc un message et surtout une photo. Le duo a sans doute pu compter sur l’aide de cet âne pour leur excursion dans les Pyrénées et pour la découverte du Pays basque. Au cours de leur expédition, ils ont notamment pu croiser des hommes et des femmes qui sont des défenseurs de la nature. Il y a de grandes chances pour que 3 millions de personnes se retrouvent devant leur écran pour ce numéro puisque les précédents ont également rassemblé autant de passionnés.

Je reviens à l'instant d'un nouveau voyage pour "Nos Terres Inconnues" avec l’irrésistible @Ahmed_Sylla que j' ai eu la chance d'emmener avec moi au coeur des #Pyrénées ( #Bearn + #PaysBasque) pour un road trip joyeux, sensible et inattendu !A découvrir bientôt sur

sur @france2 pic.twitter.com/5w6Jt10nol — Raphael deCasabianca (@RdeCasabianca) September 22, 2020

Vous avez notamment pu découvrir Nawell Madani, une autre humoriste qui propose aussi une émission sur YouTube notamment pour apprendre à connaître les différents couples ainsi que leur rencontre. 3.1 millions de personnes avaient été au rendez-vous contre 3.3 millions pour le numéro avec Nicole Ferroni. Cette dernière avait pu découvrir l’île Ouessant. En ce qui concerne Nawel Madani, les fans de l’émission avaient plongé au coeur des steppes mongoles. Vous aurez donc rendez-vous avec Ahmed Sylla dans quelques semaines seulement pour partager avec lui son périple au Pays basque et pour information, il est parti apparemment du Béarn comme le révèle le Figaro. Bien sûr, si vous n’êtes pas fan du concept, Ahmed Sylla pourrait donc vous séduire.