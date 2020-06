Agathe Auproux en montre trop avec sa mini robe jogging ! Elle choc les fans !

Les people sont souvent des sources d’inspiration notamment pour la mode, cela permet de découvrir les tendances et même de transformer la garde-robe pour qu’elle soit beaucoup plus sympathique.

Les femmes n’hésitent pas à suivre ces personnalités, car elles ont toujours un goût très prononcé pour la haute couture.

Agathe Auproux vous offre donc un véritable défilé sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement et si vous manquez d’inspiration pour vos prochaines tenues, n’hésitez pas à puiser dans son dressing, vous ne serez clairement pas déçu.

La version legging/jogging d’Agathe Auproux

Il y a quelques heures, l’ancienne chroniqueuse de TPMP à savoir Agathe Auproux a partagé une photo d’elle en mode confinement avec une légende assez atypique. Elle précise qu’elle dévoile à nouveau une photo de son corps alors qu’elle est confinée en legging/jogging. De nombreuses femmes ont fait le choix en France au même titre que certains hommes de mettre de côté des tenues trop rigoureuses alors qu’elles n’avaient pas l’intention de sortir. De ce fait, le grand gagnant du confinement se nomme forcément le pyjama et toutes les tenues cocooning ont eu la cote.

Cette fois, Agathe Auproux ouvre la robe pour dévoiler son buste et bien sûr, certains ont apprécié qu’elle en dévoile un peu plus sur son anatomie .

. La robe semble assez épaisse, elle pourrait alors être parfaite pour la mi-saison que ce soit au printemps ou au début de l’automne.

Elle est un peu longue puisqu’elle dépasse les genoux et elle reste très échancrée à l’avant, cela vous permet de dévoiler vos jambes comme Agathe Auproux.

Il y a également une ceinture blanche assez épaisse, cela permet de marquer la taille et de mettre en valeur le haut ainsi que le bas.

C’est d’ailleurs une astuce que de nombreuses femmes peuvent adopter surtout si elles ont des courbes généreuses. Pour tenter de les masquer, il suffit d’adopter une robe un peu plus évasée au niveau du postérieur et des hanches. Le résultat est beaucoup plus sympathique grâce à une ceinture qui a l’avantage de gainer le ventre et de gommer en même temps toutes les imperfections. De plus, si vous avez un buste généreux, vous pourrez également sublimer votre décolleté en adoptant par exemple un sautoir, il s’agit d’un collier assez grand pour celles qui ne connaissent pas ce bijou.

La robe, la grande tendance de l’été

Pendant le confinement, les femmes n’ont pas pu réaliser quelques achats puisque les magasins de prêt-à-porter étaient fermés. Avec la fin de cette période délicate, vous savez désormais que les commerces vous ouvrent à nouveau les bras et vous pourrez alors tenter de trouver la robe échancrée d’Agathe Auproux, vous serez alors la plus belle pour aller danser, mais également vous promener et vous prélasser sur la plage si nous avons le droit bien sûr de nous rendre dans ces lieux publics. La robe sera incontournable pour cet été 2020 et il suffit de regarder les vitrines pour constater que les marques ont redoublé d’efforts avec une multitude de longueurs, de formes et de couleurs afin d’apporter un peu de pep’s à votre quotidien.

Si vous ne souhaitez pas porter la robe d’Agathe Auproux en dévoilant un peu trop votre anatomie, il suffit d’adopter la technique infaillible qui fonctionne très bien. Vous choisissez alors un body plus ou moins échancré notamment pour gainer un peu plus votre ventre et gommer les imperfections au niveau des hanches. Pour le bas, il existe de petits cyclistes qui arrivent à la moitié de la cuisse. Optez bien sûr, pour des versions dont les couleurs se rapprochent de celles proposées par la robe.

Vous aurez peut-être le droit aux mêmes commentaires que ceux listés sur la page Instagram d’Agathe Auproux puisqu’elle a fait l’unanimité avec sa robe bleue et blanche, les deux teintes apportent une vraie élégante et si vous avez un teint légèrement bronzé, le contraste sera parfait. Naviguez sur le compte de la chroniqueuse et de l’écrivaine puisque vous ne serez pas déçu par la qualité des tenues et elle a même décidé de dépoussiérer rapidement la brassière en coton.