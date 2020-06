Agathe Auproux : best-of des 11 meilleures photos de la brune piquante ! On voit tout ! Elle en met totalement plein la vue !

Agathe Auproux est très certainement la chroniqueuse de TPMP qui a fait le plus parler d’elle pendant cette période de confinement !

Pour divertir ses abonnés, la belle brune au carré court a lancé des dictées en live, des sessions musicales et même des recettes asiatiques.

Mais, c’est surtout pour la mise en avant de sa silhouette que la jeune femme a fait beaucoup réagir !

En effet, chacune de ses photos publiée a provoqué de vive réaction sur le célèbre réseau social ! La jolie Agathe a même avoué, que pendant tout le confinement, elle s’était préparée uniquement pour Instagram et ses abonnés.

Et à chaque fois, ses fans ont su comment remercier la jeune femme pour ses clichés avec une pluie de likes et de commentaires ! On vous dévoile ses clichés les plus « crazy » du confinement !

Agathe Auproux pose en tenue légère sur Instagram !

A quelques jours de la fin du confinement, la jeune femme posté une photo d’elle en jogging, avec seulement un petit haut en coton !

Cette photo, destinée à immortaliser la fin de sa « tenue officielle » de confinement, a provoqué un véritable buzz sur Instagram !

Avec un simple croc-top en coton, la chroniqueuse de TPMP a fait grimper la température d’Instagram ! En quelques heures, son cliché a atteint la barre des 90 000 likes, et les internautes n’ont pas tardé à la complimenter : « tu es canon comme d’habitude », « j’aimerais être à la place de la brassière » ou encore « tu veux être ma femme Gatou? ».

Agathe : en bombe pour Instagram !

Pour fêter la fin du confinement, la belle brune a réservé à ses followers une photo digne de ce nom ! En effet, la starlette des réseaux sociaux à une nouvelle fois fait le buzz avec une tenue qui pourrait être portée sur un tapis rouge.

Elle se dévoile dans une robe à fleurs, laissant apparaitre ses jambes et le haut de son corps.

Pose lascive, lunette carrée et regard perçant, il n’en fallait pas plus pour affoler ses fans !

Voir cette publication sur Instagram encore une photo de moi confinée en legging/jogging Une publication partagée par Agathe Auproux (@agatheauproux) le 12 Mai 2020 à 7 :08 PDT

Toujours pleine d’humour, elle indique en légende : « encore une photo de moi confinée ». Et a priori, cette photo de « confinement » est totalement au goût de ses abonnés qui ont bavé devant le cliché de la jeune femme. Certains de ses abonnés n’ont pas hésité à comparer le corps de la chroniqueuse de TPMP à celui d’un mannequin.

Agathe Auproux son dernier achat ? Une mini-robe affolante ! A l’annonce de la levée du confinement, on a bien vu sur les stories de la jolie brune était maintenant dans le sud de la France, au bord de la mer. Et elle a fait un peu de shopping ! Il y a deux jours, elle a fait des essayages face à un miroir qui n’ont pas laissé ses followers indifférents ! En effet, la jeune femme est apparue dans une magnifique robe bleue satinée. Dans sa story Instagram, on peut voir Agathe Auproux, face à son miroir en train de s’admirer sous toutes les coutures dans cette robe qui recouvre à peine le haut des jambes. En réalité, ce vêtement ressemble plus à une veste mi-longue qu’à une réelle robe ! D’ailleurs, c’est également l’avis de la jolie brune, qui a demandé à ses abonnés ce qu’ils pensaient de cette tenue ! Malheureusement, la belle Agathe a jugé cette robe beaucoup trop courte pour être à l’aise dedans ! Désolé pour tous ses fans, mais vous n’aurez probablement pas l’occasion de liker un cliché de la belle brune dans cette robe. Une chose est sûre, pendant toute la période de confinement Agathe Auproux a su comment maintenir l’attention de ses followers ! Maintenant que la jeune femme va pouvoir retrouver une vie sociale et regagner les plateaux de TPMP, on a hâte de découvrir les futures tenues de la belle ! Contenu à lire : Agathe Auproux pose en tenue légère sur Instagram !

Agathe : en bombe pour Instagram !

Agathe Auproux son dernier achat ? Une mini-robe affolante !



See more