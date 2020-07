Agathe Auproux publie des photos d’elle dans sa baignoire ! Les fans kiffent !

La jeune femme, habituée à recevoir de nombreux commentaires élogieux quant à son physique, a visiblement décidé de taper encore plus fort sur Instagram, dans une tenue printanière.

Agathe semble donc être très heureuse de se retrouver confinée, comme ses abonnés peuvent le constater quotidiennement sur les réseaux sociaux.

La journaliste passe en effet la majorité de son temps à se prendre en photo avant de les partager avec ses nombreux followers sur Instagram.

Alors que le temps peut souvent paraître bien long pour beaucoup d’entre nous, et que le confinement vient d’être renouvelé pour au moins un mois, comme l’a dernièrement annoncé Emmanuel Macron, Agathe semble donc prendre son mal en patience en essayant divers vêtements, ce qui n’est pas pour déplaire à ses abonnés.

Agathe semble donc plus déterminée que jamais, qu’importe les remarques déplacées qu’elle peut bien recevoir.

La jeune femme, qui a dernièrement poussé un coup de gueule après avoir reçu plusieurs commentaires peu agréables tient donc plus que jamais à se montrer comme elle l’entend sur son compte Instagram !

L’ancienne chroniqueuse de Balance ton post a visiblement voulu essayer une robe d’été, elle qui occupe son temps en enchaînant les clichés, mais également en bronzant dans son jardin tout en en profitant, parfois, pour faire quelques recettes de cuisine !

Agathe, reine d’Instagram !

Ce mercredi 15 avril, alors que le soleil régnait sur une bonne partie de la France, Agathe a semble-t-il souhaité prendre de l’avance sur les tenues d’été en enfilant une robe fleurie.

Un essayage qu’elle a tenu à partager auprès de ses 817 000 abonnés.

Une story qui comme d’habitude a déclenché de nombreuses réactions admiratives !

Pendant ce confinement qui dure jusqu’au 11 mai, tous les fans d’Agathe aiment suivre ses aventures. Bien qu’enfermée chez elle, la jeune femme fait parler d’elle grâce à ses photos ou encore ses réactions.

Récemment, elle avait traité le Premier Ministre Edouard Philippe de clown avant de retirer ses photos. Malheureusement pour elle, ses fans ont eu le temps de prendre des captures d’écran. Elle a également totalement raté un placement de produit, ce qui lui a valu un bon nombre de moqueries.

Agathe : sa photo en brassière affole Instagram

Mais ce n’est pas ça qui va arrêter Agathe qui continue sa vie sur Instagram. Ce vendredi 8 mai, la journaliste s’est affichée peu vêtue sur le réseau social sur lequel elle compte 823 000 abonnés.

Et cette photo fait déjà parler d’elle !

On voit la jolie brune sans maquillage, vêtue d’une simple brassière en coton et d’un jogging vert. « J’essaie de me projeter dans une vie post-confinement où je ne porterais plus mon jogging des Celtics avec des brassières en coton, je suis mitigée » écrit-elle sur sa publication.

Alors qu’elle s’affiche en brassière, la jeune femme réussit à ne pas être vulgaire.

Ses fans lui font d’ailleurs remarquer en la qualifiant de « mignonne » ou d’« adorable ».

En plus de la trouver sublime, ses fans se sentent concernés par ce qu’elle dit. Effectivement, avec le confinement, la majorité des français ne s’apprêtent plus comme avant. Ils ont ainsi laissé leurs vêtements de travail, leurs tenues de soirée, les talons et cravates au placard. Chacun adopte un style bien plus confortable comme Agathe.

Agathe : sa dernière publication Instagram suscite de nombreuses réactions de la part de ses fans

Ainsi, son post Instagram a suscité de nombreuses réactions de la part de ses admirateurs. « Je suis pas prête à arrêter la relation que j’ai avec mes joggings depuis 2 mois. » « Les retrouvailles avec la table à repasser, là sera la véritable épreuve » « J’ai tellement la flemme de devoir m’apprêter pour après le confinement » peut-on notamment lire à côté de sa photo.

En revanche, si sa tenue engendre de nombreuses réactions positives, il n’en est pas de même pour sa tapisserie.

Agathe est actuellement confinée avec ses parents, au domicile familial. Elle a pris le cliché dans l’ancienne chambre de sa mère comme elle le souligne dans une réponse à un commentaire.

En tous cas, celle-ci n’a pas dû être rénovée depuis un moment et les internautes lui font remarquer ! « Si tu cherches quelqu’un pour changer ta tapisserie, appelle-moi quand tu veux. » lui a par exemple écrit un abonné. La jolie brune lui a d’ailleurs répondu : « Laissez ce papier peint tranquille !! »

En tous cas, vieille tapisserie ou pas, Agathe remporte du succès. En un jour seulement, elle récolte près de 90 000 likes sur un seul cliché.

La journaliste devient une vraie star et le confinement l’a sans doute bien aidée ! On peut dire qu’elle est un exemple, surtout après s’être battue contre le cancer.

En attendant le déconfinement, la belle brune s’occupe comme elle peut et elle a notamment fait un duo avec le chanteur Tibz. On vous met la vidéo si vous ne l’aviez pas vue !

